Лукашенко сказал, какой человек может стать следующим президентом Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time сказал, какой человек может стать следующим президентом Беларуси, пишет БелТА.
Глава государства допустил, что следующим президентом Беларуси может стать человек, который будет проводить несколько иную политику.
— Только сразу пускай ничего не ломает, а так, как я делал, — опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной, — заявил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси добавил: если человек сможет убедить белорусское общество в том, что нужно идти к какому-то другому состоянию, «ради бога». В свою очередь, американский журналист заметил, что в западных СМИ о младшем сыне президента Николае часто пишут как о преемнике на посту президента.
— Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси — ты его можешь так сильно обидеть этим, — прокомментировал сказанное глава государства.
