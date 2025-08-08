Ричмонд
Лукашенко сказал, какой человек может стать следующим президентом Беларуси

Лукашенко сказал, каким видит своего преемника на посту президента.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time сказал, какой человек может стать следующим президентом Беларуси, пишет БелТА.

Глава государства допустил, что следующим президентом Беларуси может стать человек, который будет проводить несколько иную политику.

— Только сразу пускай ничего не ломает, а так, как я делал, — опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной, — заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси добавил: если человек сможет убедить белорусское общество в том, что нужно идти к какому-то другому состоянию, «ради бога». В свою очередь, американский журналист заметил, что в западных СМИ о младшем сыне президента Николае часто пишут как о преемнике на посту президента.

— Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси — ты его можешь так сильно обидеть этим, — прокомментировал сказанное глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности переговоров с США.

Кроме того, Лукашенко сказал, на кого нельзя жалеть денег в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко раскрыл договоренности, которые нарушили США при визите в Беларусь.

