Лукашенко объяснил ценность Беларуси для России

Это не Иран, не Северная Корея и не Армения.
Глава государства пояснил, что, например, РФ помогала Ирану, насколько это было возможно, но так, чтобы не столкнуть две ядерных державы.
Иран того не стоит, чтобы Россия и Соединенные Штаты столкнулись.
По его мнению, Беларусь как раз того стоит, а вот Украина — нет.
Потому что так было исторически. Потеря Беларуси — это потеря части России. Это в мозгах забито у россиян, и мы это прекрасно понимаем. Одни дело — натовские войска под Смоленском, другое — натовские войска в Варшаве.
В то же время Лукашенко уточнил, что надо думать и о безопасности своей страны. По его словам, когда Беларусь помогала РФ, в том числе боеприпасами, он сказал российскому коллеге Владимиру Путину, что нужны «сильные аргументы». То есть речь шла о размещении ядерного оружия в республике.
По мнению белорусского лидера, наличие таких вооружений гарантирует, что против республики никто не начнет войну. Президент привел в пример КНДР, на которую не нападают по этой же причине. Лукашенко также отметил, что Израиль не напал бы на Иран, если бы там действительно было ядерное оружие.