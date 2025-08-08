Лукашенко заявил, что заменить Беларуси Россию не сможет ни одна страна

Отвечая на этот вопрос, Президент Беларуси назвал это «чьей-то мечтой», отметив, что подобные стремления со стороны США существовали всегда. Он вспомнил, как еще в 90-е годы Джордж Сорос, посетив Беларусь, предлагал ему проводить политику в американском стиле, на что получил категорический отказ. Лукашенко сказал, что дал понять Соросу, что такое сотрудничество невозможно, и с тех пор придерживался этой позиции.