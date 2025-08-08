Лукашенко заявил, что заменить Беларуси Россию не сможет ни одна страна. Такое мнение президент озвучил в ходе беседы с журналистом издания Time. Саймон Шустер спросил Александра Лукашенко о бытующем мнении, что Соединенные Штаты, возобновляя диалог с Беларусью, преследуют цель отдалить ее от России.
Отвечая на этот вопрос, Президент Беларуси назвал это «чьей-то мечтой», отметив, что подобные стремления со стороны США существовали всегда. Он вспомнил, как еще в 90-е годы Джордж Сорос, посетив Беларусь, предлагал ему проводить политику в американском стиле, на что получил категорический отказ. Лукашенко сказал, что дал понять Соросу, что такое сотрудничество невозможно, и с тех пор придерживался этой позиции.
Лукашенко подчеркнул, что между Беларусью и Россией сложились тесные союзнические отношения, подкрепленные историей и множеством документов, и что Беларусь строго соблюдает все свои обязательства в рамках этих отношений. Он заявил, что западным странам, включая США, не стоит вмешиваться в белорусско-российские отношения.
Президент особо отметил сотрудничество между двумя странами в военной сфере, включая совместные проекты и размещение ядерного оружия. Он также указал на тесные военно-технические и экономические связи, подчеркнув, что Россия является крупнейшим рынком для Беларуси и основным поставщиком энергоносителей.
«Нам кто-то это заменить может? Нет. Даже с практической точки зрения никто не может, не говоря о юридических наших соглашениях», — подчеркнул глава государства.
