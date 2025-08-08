Ричмонд
Лукашенко высказался о возможной встрече с Трампом

Лукашенко сказал о возможной встрече с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time высказался о возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом, сообщает БелТА.

Журналист поинтересовался у главы государства, возможна ли его встреча с Трампом как один из итогов диалога с представителями США, которые в последнее время посещали Минск. Президент Беларуси уточнил, что на данный момент подобная встреча не стоит на повестке дня. Он заметил, что подобная встреча могла бы оказаться достаточно важной для Трампа.

— Ему было бы архиполезно (встретиться. — Ред.), если он искренен в своих заявлениях о внутренней и внешней политике. Потому что в отличие от вас всех, кто вокруг него бегает, я бы ему открыл глаза на многие вещи, — акцентировал внимание глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что открыл бы Трампу глаза в том числе на американо-российские отношения, по украинскому конфликту, и о позиции Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какой человек может стать следующим президентом Беларуси.

Тем временем Лукашенко заявил, что заменить Беларус и Россию не сможет ни одна страна.

Кроме того, Лукашенко сказал, пойдет ли он на новый президентский срок.

