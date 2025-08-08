Лукашенко высказался о возможной встрече с Трампом

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time высказался о возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом, сообщает БелТА.
Журналист поинтересовался у главы государства, возможна ли его встреча с Трампом как один из итогов диалога с представителями США, которые в последнее время посещали Минск. Президент Беларуси уточнил, что на данный момент подобная встреча не стоит на повестке дня. Он заметил, что подобная встреча могла бы оказаться достаточно важной для Трампа.
— Ему было бы архиполезно (встретиться. — Ред.), если он искренен в своих заявлениях о внутренней и внешней политике. Потому что в отличие от вас всех, кто вокруг него бегает, я бы ему открыл глаза на многие вещи, — акцентировал внимание глава государства.
Александр Лукашенко заметил, что открыл бы Трампу глаза в том числе на американо-российские отношения, по украинскому конфликту, и о позиции Беларуси.
