Лукашенко назвал глупостью разговоры о нападении России на Польшу, страны Балтии

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time назвал полной глупостью разговоры о нападении России на НАТО, на страны Балтии и Польшу, сообщает БелТА.
«Поверьте, этого нет. Я знаю это точно», — подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, у Владимира Путина и у военно-политического руководства России нет цели воевать против НАТО, в обозримом будущем — точно.
«Ну, если вы каких-то глупостей не натворите… Нам всего хватает здесь», — подчеркнул белорусский лидер, обращаясь к американскому журналисту.
