Лукашенко назвал глупостью разговоры о нападении России на Польшу, страны Балтии

Лукашенко сказал, что точно знает — у России нет цели воевать против Польши и стран Балтии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time назвал полной глупостью разговоры о нападении России на НАТО, на страны Балтии и Польшу, сообщает БелТА.

«Поверьте, этого нет. Я знаю это точно», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, у Владимира Путина и у военно-политического руководства России нет цели воевать против НАТО, в обозримом будущем — точно.

«Ну, если вы каких-то глупостей не натворите… Нам всего хватает здесь», — подчеркнул белорусский лидер, обращаясь к американскому журналисту.

Кстати, Александр Лукашенко сказал о будущем устройстве границы между Россией и Украиной, и один из вариантов назвал ужасным.

А еще Александр Лукашенко раскрыл договоренности, которые нарушили США при визите в Беларусь.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, пойдет ли он на новый президентский срок.

