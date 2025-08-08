ПСБ и Самарская область расширяют сотрудничество в промышленной и инвестиционной сферах

«Здесь с точки зрения корпоративного развития, оборонно-промышленного комплекса, гражданского, очень патриотично настроенного, много проектов, которые мы хотели бы представить. Каждый из них соответствует задачам, которые ставит Президент в рамках новых нацпроектов технологического развития. Это и большая химия, это и металлургия, станкостроение, машиностроение», — пояснил Вячеслав Федорищев.