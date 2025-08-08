ПСБ и Самарская область расширяют сотрудничество в промышленной и инвестиционной сферах

В пятницу, 8 августа, губернатор Вячеслав Федорищев провёл рабочую встречу с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым.
Банк является давним партнёром региона, а сотрудничество носит системный характер и охватывает широкий спектр направлений — от оборонно-промышленного комплекса до строительства спортивных объектов.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы наращивания взаимодействия. Отмечалось, что многие инициативы, согласованные год назад, уже реализуются. Особое внимание уделялось усилению оборонно-промышленного комплекса Самарской области, что отражается в росте индекса промышленного производства. Продукция предприятий региона востребована и используется для решения ключевых государственных задач.
«Обширная программа поездки и перечень обсуждаемых тем свидетельствуют о поступательном развитии сотрудничества ПСБ и Самарской области, направленном на поддержку инвестиционной и социально-экономической сфер региона. Мы поддерживаем региональные инфраструктурные проекты и готовы рассмотреть новые инициативы области. ПСБ обладает обширным опытом реализации таких проектов в различных субъектах нашей страны», — отметил Петр Фрадков.
Вячеслав Федорищев сообщил, что в Самарской области развивается инвестиционная составляющая.
«Здесь с точки зрения корпоративного развития, оборонно-промышленного комплекса, гражданского, очень патриотично настроенного, много проектов, которые мы хотели бы представить. Каждый из них соответствует задачам, которые ставит Президент в рамках новых нацпроектов технологического развития. Это и большая химия, это и металлургия, станкостроение, машиностроение», — пояснил Вячеслав Федорищев.
За последний месяц укрепилось взаимодействие региона с Роскосмосом. Намечены совместные действия по усилению вклада Самарской области в освоение космоса, в том числе через развитие центра беспилотных авиационных систем, создаваемого по поручению Президента России.
ПСБ рассматривается в регионе как ключевой партнёр, обладающий не только финансовыми ресурсами, но и компетенциями, опытом и экспертными знаниями, которые банк передаёт своим партнёрам.