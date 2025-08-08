Самарская область наращивает сотрудничество с банком ПСБ

«Спасибо, что вы сегодня работаете с большой командой ПСБ в Самарской области. Очень многие направления, которые мы с вами обсудили год назад, вместе с ПСБ сейчас реализуются. Докладываю, что оборонно-промышленный комплекс Самарской области усиливается. Это видно в индексе промышленного производства. Изделия, которые наш ОПК выпускает, на 100% применяются и востребованы в решении самой главной задачи — нашей победы», — отметил глава региона, приветствуя руководителя банка.