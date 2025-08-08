Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о ядерной программе Тайваня и причине ее закрытия

Тайвань занимался разработкой ядерного оружия, но из-за давления Вашингтона программу пришлось свернуть. Белому дому о планах тайваньского правительства стало известно благодаря шпиону ЦРУ. О ядерных разработках 1980-х годов и разведчике, который сыграл главную роль в их закрытии, рассказал Bloomberg.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Издание назвало имя шпиона ЦРУ — им был заместитель директора Тайваньского института исследований ядерной энергии (INER) Чан Сянь-и. Он работал над реализацией ядерной программы острова в составе команды инженеров, пишет «Лента.ру».

Разработки были секретными и держались в тайне от США, которые являлись союзниками Тайваня и уже разместили на острове свое ядерное оружие для защиты территории на случай вооруженного конфликта.

Узнав о ядерной программе Тайваня, ЦРУ предложило Чан Сянь-и сотрудничество. Он согласился регулярно снабжать ведомство секретной информацией. Данные, предоставленные шпионом, позволили Вашингтону предъявить претензии правительству острова и обязать его полностью прекратить ядерные разработки.

Чан Сянь-и при содействии ЦРУ переехал с семьей в США. В 1989 году ему предоставили американское гражданство, он сменил фамилию на Грей. Сейчас Чан Грей является жителем городка на востоке штата Айдахо и до выхода на пенсию работал в Национальной ядерной лаборатории США.

Экс-шпион ЦРУ рассказал журналистам, что поставлял информацию о ядерной программе не из корысти, а по идеологическим мотивам. «Это произошло само собой», — приводит его слова Bloomberg. Власти Тайваня предательство ученого не простили. Он до сих пор находится в базе разыскиваемых преступников.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше