Стало известно о ядерной программе Тайваня и причине ее закрытия

Издание назвало имя шпиона ЦРУ — им был заместитель директора Тайваньского института исследований ядерной энергии (INER) Чан Сянь-и. Он работал над реализацией ядерной программы острова в составе команды инженеров, пишет «Лента.ру».
Разработки были секретными и держались в тайне от США, которые являлись союзниками Тайваня и уже разместили на острове свое ядерное оружие для защиты территории на случай вооруженного конфликта.
Узнав о ядерной программе Тайваня, ЦРУ предложило Чан Сянь-и сотрудничество. Он согласился регулярно снабжать ведомство секретной информацией. Данные, предоставленные шпионом, позволили Вашингтону предъявить претензии правительству острова и обязать его полностью прекратить ядерные разработки.
Чан Сянь-и при содействии ЦРУ переехал с семьей в США. В 1989 году ему предоставили американское гражданство, он сменил фамилию на Грей. Сейчас Чан Грей является жителем городка на востоке штата Айдахо и до выхода на пенсию работал в Национальной ядерной лаборатории США.
Экс-шпион ЦРУ рассказал журналистам, что поставлял информацию о ядерной программе не из корысти, а по идеологическим мотивам. «Это произошло само собой», — приводит его слова Bloomberg. Власти Тайваня предательство ученого не простили. Он до сих пор находится в базе разыскиваемых преступников.