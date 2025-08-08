«Никогда на двух стульях не сидел». Лукашенко высказался о внешней политике Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time высказался о внешней политике, пишет БелТА.
Глава государства обратил внимание, что на Западе можно услышать мнения о том, что Беларусь «оккупирована Кремлем». В связи с этим Александр Лукашенко акцентировал внимание на ситуации, происходящей в соседних странах. По его словам, в той же Украине — богатая и мощная, в три раза богаче Беларуси, указанная страна давно оккупирована Западом.
— А Польша кем оккупирована? А страны Балтии, которые ползают там даже не у американцев. Американцы уже, наверное, презрительно на них смотрят. У европейцев, у тех же поляков ползают. Там со стола крошки сбросили — они хватают, чтобы их поклевать, как куренки. Они не оккупированы? — поинтересовался президент Беларуси.
Александр Лукашенко высказал мнение, что все от кого-то зависят, особенно это касается средних и малых стран. Он добавил, что все стремятся к кому-то прислониться, быть в союзе для обеспечения в том числе своей безопасности.
— Это называется политикой балансирования. Меня часто упрекали, что я на двух стульях чуть ли не хочу усидеть. Никогда на двух стульях не сидел, — заявил глава государства.
По словам Александра Лукашенко, Беларусь всегда стремилась развивать дружественные отношения со всеми своими соседями.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал глупостью разговоры о нападении России на Польшу, страны Балтии.
