«Никогда на двух стульях не сидел». Лукашенко высказался о внешней политике Беларуси

— А Польша кем оккупирована? А страны Балтии, которые ползают там даже не у американцев. Американцы уже, наверное, презрительно на них смотрят. У европейцев, у тех же поляков ползают. Там со стола крошки сбросили — они хватают, чтобы их поклевать, как куренки. Они не оккупированы? — поинтересовался президент Беларуси.