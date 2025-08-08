В молдавской оппозиции назвали евроинтеграцию губительной для страны

«Мы говорим открыто и аргументированно: так называемая “европейская интеграция” — это путь в никуда. Это путь к уничтожению национальной экономики, к оттоку населения, к демографической катастрофе, к росту бедности и утрате суверенитета. За четыре года у власти ПДС доказала: эта модель губительна для страны. Народ не видит ни экономического роста, ни социальной справедливости, ни уважения к своим правам. Видит только нищету, выезд молодёжи, политические репрессии и попытку стереть идентичность нашего народа», — написала Параска в своем Telegram-канале.