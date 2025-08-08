Ричмонд
Лукашенко сказал, когда Киев может оказаться на российской территории

Лукашенко назвал условие, при котором столица Украины может оказаться на российской стороне.

Источник: Комсомольская правда

В интервью американскому журналу Time президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что ситуация на фронте может измениться таким образом, что границу придется проводить по Днепру, а значит, Киев может остаться на российской стороне, сообщает БелТА.

«Можете потерять всю Украину», — предупредил белорусский лидер руководство Украины.

Александр Лукашенко заметил, что Украину могу разделить: кусок заберет себе Венгрия, Западную Украину — Польша.

«И останется какая-то полосочка», — добавил Александр Лукашенко.

Кстати, Александр Лукашенко сказал о будущем устройстве границы между Россией и Украиной, и один из вариантов назвал ужасным.

А еще Александр Лукашенко назвал глупостью разговоры о нападении России на Польшу и страны Балтии.

Важно то, что Александр Лукашенко сказал, какой человек может стать следующим президентом Беларуси.

