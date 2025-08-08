Мирзиёев: финансирование вузов привяжут к их результатам

Учебные заведения смогут получить:
- до 40 баллов в зависимости от трудоустройства выпускников;
- до 30 баллов — за выполнение отраслевых заказов и продажу научной продукции;
- до 20 баллов — за научный потенциал и публикации в признанных международных журналах;
- до десяти баллов — за привлечение местных и зарубежных грантов на исследования.
Например, если Каршинский технический университет наберёт 85% от общего количества баллов, он получит дополнительный бонус в размере 20% к уже выделенным 78 млрд сумов. Если результат окажется ниже 56%, финансирование на следующий учебный год сократят.
Также он поручил внедрить в университетах новую систему, которая расширит полномочия ректоров и повысит их ответственность. Теперь система оценки, применяемая в Университете «Новый Узбекистан», будет внедрена и в других вузах.
Было отмечено, что научные и гуманитарные вузы, такие как Национальный университет, Университет ирригации, Институт культуры и искусства нельзя приравнивать к прикладным техническим учебным заведениям. В связи с этим ответственным поручено учесть эти различия при разработке новых рейтинговых критериев.