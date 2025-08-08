Мирзиёев: финансирование вузов привяжут к их результатам

Было отмечено, что научные и гуманитарные вузы, такие как Национальный университет, Университет ирригации, Институт культуры и искусства нельзя приравнивать к прикладным техническим учебным заведениям. В связи с этим ответственным поручено учесть эти различия при разработке новых рейтинговых критериев.