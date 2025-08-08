Ричмонд
Политолог объяснил звонки Путина главам дружественных стран

Активизация дипломатических контактов Владимира Путина с лидерами союзных стран может быть связана с подготовкой к предстоящей встрече с Трампом. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Николай Топорнин.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Думаю, Путин хочет заручиться поддержкой в преддверии переговоров с Трампом. Сначала ведь в принципе никто не думал, что встреча может произойти так быстро и оперативно. И, очевидно, главный вопрос, который будет на ней обсуждаться, — урегулирование украинского конфликта и возможность введения США дополнительных санкций», — отметил эксперт.

Топорнин читает, что санкции США, скорее всего, будут направлены не саму Россию, а ее торговых партнеров, покупающие энергоресурсы в РФ. В их числе — КНР, Индия, Бразилия, а также страны постсоветского пространства.

Политолог отметил, что перед Путиным стоит сложная задача — найти баланс между защитой интересов союзников и необходимостью достижения компромисса с Трампом. Аналитик напомнил, что российский лидер неоднократно заявлял о приверженности политико-дипломатическим методам урегулирования. По мнению эксперта, предстоящие дни имеют ключевое значение, что объясняет активизацию дипломатических контактов обеих сторон — как Путина, так и Трампа.

Ранее сообщалось, что российский лидер провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

