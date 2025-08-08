Политолог объяснил звонки Путина главам дружественных стран

«Думаю, Путин хочет заручиться поддержкой в преддверии переговоров с Трампом. Сначала ведь в принципе никто не думал, что встреча может произойти так быстро и оперативно. И, очевидно, главный вопрос, который будет на ней обсуждаться, — урегулирование украинского конфликта и возможность введения США дополнительных санкций», — отметил эксперт.