«Морду набьем хорошо». Лукашенко сказал, что Беларусь готовится к войне, чтобы ее избежать

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time сказал, что Беларусь готовится к войне, чтобы ее избежать, пишет БелТА.
Глава государства заявил, что у России достаточно сил, чтобы усилить Беларусь.
— Мы же готовимся к войне. Я это откровенно говорил: мы каждый день, каждый месяц готовимся к войне, чтобы избежать ее, — подчеркнул Александр Лукашенко.
По словам президента, белорусская сторона знает, что делать. Он уточнил, что были извлечены уроки из всех последних войн. Глава государства пояснил: основная концепция основана на том, что Беларусь готова нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии, Эстонии — «кто против нас будет воевать».
— Неприемлемый ущерб. Я один из элементов вам только что описал. Поэтому они понимают, что в данном случае мы, может быть, и не победим в этой войне, но морду набьем хорошо, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что Россия в том объеме, который нужен белорусской стороне сегодня, помогает и поможет как союзник.
