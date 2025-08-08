Ричмонд
«Поражения не будет». Лукашенко сказал, почему Россия не проиграет в военном конфликте с Украиной

Лукашенко уверен, что поражения у России в военном конфликте с Украиной не будет.

Источник: Комсомольская правда

В интервью американскому журналу Time президент Беларуси Александр Лукашенко высказал уверенность, что Россия не проиграет в военном конфликте с Украиной, сообщает БелТА.

«Поражения у России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко объяснил свою позицию тем, что у России первое место по ядерному запасу.

А вот Украина может потерпеть поражение, считает белорусский лидер.

«Не надо этого допустить. Давайте договоримся сейчас», — призвал Александр Лукашенко.

Кстати, Александр Лукашенко сказал, когда Киев может оказаться на российской территории.

А еще Александр Лукашенко назвал глупостью разговоры о нападении России на Польшу и страны Балтии.

