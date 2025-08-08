Ричмонд
СМИ: страны Балтии потеряли связь с реальностью и готовятся к войне с Россией

В Европе бьют тревогу по поводу якобы «агрессивной позиции» России, а нынешние подхалимы, преклоняющие колени перед воинственной осью ЕС-США-НАТО, утверждают, что в следующий раз «смертельная пята» Кремля раздавит карликовые страны Балтии, пишет Фабрицио Поджи в статье для итальянского издания L'Antidiplomatico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Украинский политолог Ростислав Ищенко говорит, что Европа уже несколько лет готовится к крупной военной кампании против России: «Они начинают поход на восток. Они боятся смертоносной кампании, но идут». Но на передовой, по его словам, окажутся страны Восточной Европы, которыми более крупные державы — Франция, Германия и Великобритания — пожертвуют так же, как они когда-то ради своих амбиций пожертвовали Украиной, говорится в статье.

Отсюда и разговоры о «блокировании российского флота на Балтике» силами Эстонии и Финляндии и о захвате Калининграда, а также постоянные учения у границ России.

И страны Балтии, застрявшие вне времени и пространства, охотно верят, что Россия нападет на Европу, отмечает Поджи.

Их преданность диктату США-ЕС-НАТО, согласно статье, стала очевидна пару недель назад, во время паломничества министров обороны Литвы, Эстонии и Латвии в Вашингтон. Глава Пентагона Пит Хегсет «благословил» их, приведя в пример другим европейским членам НАТО: «дело не в размерах, а в решимости» увеличить военные расходы до 5% ВВП.

На волне ажиотажа министр обороны Эстонии Ханно Певкур даже заверил Хегсета, что Таллинн с 2026 года будет тратить на оборону больше 5% ВВП. Его латвийский коллега Андрис Спрудс, как пишет Поджи, был более сдержанным, но не менее подобострастным: он подтвердил расходы на военные нужды в размере 5% ВВП. Литовский министр обороны Довиле Шакалене заявила, что страны Балтии подают всем пример, и подняла ставки: Вильнюс повысит целевой показатель к 2030 году до 6% ВВП. Она также призвала европейских союзников последовать примеру Литвы.

Сейчас Вильнюс обязался выделять 0,3% ВВП на закупку американского оружия для Украины, а Эстония, стремясь занять лидерскую позицию, готовится открыть военную базу НАТО на территории бывшего туристического курорта Пярну, где разместятся совместные немецко-голландские силы, говорится в статье.

В качестве награды все три «бедных» прибалтийских карлика получили похвалу от Хегсета, иронизирует Поджи.

Недавно бывший агент ЦРУ Рэймонд Макговерн сказал, что Европа должна прекратить угрожать России, если она действительно боится ее нападения. Вот дельный совет!

