СМИ: страны Балтии потеряли связь с реальностью и готовятся к войне с Россией

На волне ажиотажа министр обороны Эстонии Ханно Певкур даже заверил Хегсета, что Таллинн с 2026 года будет тратить на оборону больше 5% ВВП. Его латвийский коллега Андрис Спрудс, как пишет Поджи, был более сдержанным, но не менее подобострастным: он подтвердил расходы на военные нужды в размере 5% ВВП. Литовский министр обороны Довиле Шакалене заявила, что страны Балтии подают всем пример, и подняла ставки: Вильнюс повысит целевой показатель к 2030 году до 6% ВВП. Она также призвала европейских союзников последовать примеру Литвы.