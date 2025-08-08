Украинский политолог Ростислав Ищенко говорит, что Европа уже несколько лет готовится к крупной военной кампании против России: «Они начинают поход на восток. Они боятся смертоносной кампании, но идут». Но на передовой, по его словам, окажутся страны Восточной Европы, которыми более крупные державы — Франция, Германия и Великобритания — пожертвуют так же, как они когда-то ради своих амбиций пожертвовали Украиной, говорится в статье.
Отсюда и разговоры о «блокировании российского флота на Балтике» силами Эстонии и Финляндии и о захвате Калининграда, а также постоянные учения у границ России.
Их преданность диктату США-ЕС-НАТО, согласно статье, стала очевидна пару недель назад, во время паломничества министров обороны Литвы, Эстонии и Латвии в Вашингтон. Глава Пентагона Пит Хегсет «благословил» их, приведя в пример другим европейским членам НАТО: «дело не в размерах, а в решимости» увеличить военные расходы до 5% ВВП.
На волне ажиотажа министр обороны Эстонии Ханно Певкур даже заверил Хегсета, что Таллинн с 2026 года будет тратить на оборону больше 5% ВВП. Его латвийский коллега Андрис Спрудс, как пишет Поджи, был более сдержанным, но не менее подобострастным: он подтвердил расходы на военные нужды в размере 5% ВВП. Литовский министр обороны Довиле Шакалене заявила, что страны Балтии подают всем пример, и подняла ставки: Вильнюс повысит целевой показатель к 2030 году до 6% ВВП. Она также призвала европейских союзников последовать примеру Литвы.
Сейчас Вильнюс обязался выделять 0,3% ВВП на закупку американского оружия для Украины, а Эстония, стремясь занять лидерскую позицию, готовится открыть военную базу НАТО на территории бывшего туристического курорта Пярну, где разместятся совместные немецко-голландские силы, говорится в статье.
Недавно бывший агент ЦРУ Рэймонд Макговерн сказал, что Европа должна прекратить угрожать России, если она действительно боится ее нападения. Вот дельный совет!