Лукашенко назвал себя трампистом

При этом лидер Белоруссии критически отозвался о нынешних действиях и высказываниях американского лидера Трампа в публичном поле. По словам Лукашенко, они зачастую противоречивы или голословны, а значит, не воспринимаются всерьез и не вызывают доверия. «У вас кроме пошлин, наверное, никакой политики больше нет. И притом пошлины утром одни, вечером другие. Но прежде, чем говорить о пошлинах и потом их отменять и дезавуировать свои заявления, проработай это. Это не так сложно», — подчеркнул президент Белоруссии.