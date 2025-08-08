Лукашенко назвал себя трампистом

«Я в открытую критиковал вашу демократию так называемую, вашего президента Байдена и поддерживал Трампа. Это было позорище — то, что вы творили с Трампом до последних президентских выборов», — заявил Лукашенко в интервью американскому изданию Time, текст которого опубликован на сайте главы государства.
При этом лидер Белоруссии критически отозвался о нынешних действиях и высказываниях американского лидера Трампа в публичном поле. По словам Лукашенко, они зачастую противоречивы или голословны, а значит, не воспринимаются всерьез и не вызывают доверия. «У вас кроме пошлин, наверное, никакой политики больше нет. И притом пошлины утром одни, вечером другие. Но прежде, чем говорить о пошлинах и потом их отменять и дезавуировать свои заявления, проработай это. Это не так сложно», — подчеркнул президент Белоруссии.