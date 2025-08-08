Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал себя трампистом

МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время выборов в США он являлся сторонником президента Дональда Трампа и критиковал бывшего американского лидера Джо Байдена.

Источник: © РИА Новости

«Я в открытую критиковал вашу демократию так называемую, вашего президента Байдена и поддерживал Трампа. Это было позорище — то, что вы творили с Трампом до последних президентских выборов», — заявил Лукашенко в интервью американскому изданию Time, текст которого опубликован на сайте главы государства.

При этом лидер Белоруссии критически отозвался о нынешних действиях и высказываниях американского лидера Трампа в публичном поле. По словам Лукашенко, они зачастую противоречивы или голословны, а значит, не воспринимаются всерьез и не вызывают доверия. «У вас кроме пошлин, наверное, никакой политики больше нет. И притом пошлины утром одни, вечером другие. Но прежде, чем говорить о пошлинах и потом их отменять и дезавуировать свои заявления, проработай это. Это не так сложно», — подчеркнул президент Белоруссии.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше