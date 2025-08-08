Лукашенко раскрыл причину переноса места учений «Запад-2025»

О перемещении локации военных учений белорусский лидер рассказал в беседе с корреспондентом журнала Time Семоном Шустером, пишет «Интерфакс».
Александр Лукашенко уточнил, что изначально местом проведения учений военнослужащих была определена территория у западной границы республики, но по его распоряжению войска отведут вглубь страны.
Мы преследовали одну цель — не дать вам возможность нас обвинять в том, что мы готовимся перерезать Сувалкский коридор, захватить на первом этапе три балтийские республики, а потом Польшу. Это глупость полная.
Президент Белоруссии добавил, что изменение района учений — демонстрация отсутствия планов по нападению на европейские государства. Глава республики считает, что теперь у стран ЕС не будет повода для упреков в подготовке вторжения в Польшу, страны Балтики или на украинскую территорию.
Шустер поинтересовался, сопротивлялась ли Россия такому решению Белоруссии. В ответ Лукашенко объяснил, что его распоряжение даже не обсуждалось. «Отвели и отвели», — добавил он.
Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что основные маневры учений «Запад-2025» будут проводиться на территориях, расположенных в глубине страны. Глава Генштаба республики Павел Муравейко уточнил, что план тренировок военнослужащих союзных государств может быть скорректирован. Учения в Белоруссии назначены на сентябрь 2025 года.
8 августа стало известно о планах польских и украинских спецслужб помешать проведению совместных стратегических военных учений Белоруссии и РФ. Разведслужба Минска узнала о провокации от информированного источника. Предполагается, что провокационные мероприятия будут осуществлены под «чужим флагом».