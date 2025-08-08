Ричмонд
Лукашенко раскрыл причину переноса места учений «Запад-2025»

Белорусский президент Александр Лукашенко объяснил, с чем связано изменение места проведения учений «Запад-2025» с привлечением военных Белоруссии и России. По словам политика, основная причина — стремление избежать обвинений со стороны Запада в подготовке захвата стран НАТО.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

О перемещении локации военных учений белорусский лидер рассказал в беседе с корреспондентом журнала Time Семоном Шустером, пишет «Интерфакс».

Александр Лукашенко уточнил, что изначально местом проведения учений военнослужащих была определена территория у западной границы республики, но по его распоряжению войска отведут вглубь страны.

Мы преследовали одну цель — не дать вам возможность нас обвинять в том, что мы готовимся перерезать Сувалкский коридор, захватить на первом этапе три балтийские республики, а потом Польшу. Это глупость полная.

Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Президент Белоруссии добавил, что изменение района учений — демонстрация отсутствия планов по нападению на европейские государства. Глава республики считает, что теперь у стран ЕС не будет повода для упреков в подготовке вторжения в Польшу, страны Балтики или на украинскую территорию.

Шустер поинтересовался, сопротивлялась ли Россия такому решению Белоруссии. В ответ Лукашенко объяснил, что его распоряжение даже не обсуждалось. «Отвели и отвели», — добавил он.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что основные маневры учений «Запад-2025» будут проводиться на территориях, расположенных в глубине страны. Глава Генштаба республики Павел Муравейко уточнил, что план тренировок военнослужащих союзных государств может быть скорректирован. Учения в Белоруссии назначены на сентябрь 2025 года.

8 августа стало известно о планах польских и украинских спецслужб помешать проведению совместных стратегических военных учений Белоруссии и РФ. Разведслужба Минска узнала о провокации от информированного источника. Предполагается, что провокационные мероприятия будут осуществлены под «чужим флагом».

