Лукашенко усомнился в расколе между ЕС и США

«Я в позицию, которая озвучена американцами, не верю. Я сказал, что я больше сейчас склонен считать, что это спектакль. Никакого там большого раскола между Западной Европой и Америкой нет. Скорее всего, роли распределены», — сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал белорусский телеканал «Первый информационный».
По его словам, последние события говорят о том, что «это действительно были распределенные роли».
«Или, если не распределены, то мой любимый (президент США Дональд) Трамп отошел от своей политики и начал мигрировать в сторону западноевропейцев», — сказал Лукашенко.