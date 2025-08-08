Лукашенко усомнился в расколе между ЕС и США

«Я в позицию, которая озвучена американцами, не верю. Я сказал, что я больше сейчас склонен считать, что это спектакль. Никакого там большого раскола между Западной Европой и Америкой нет. Скорее всего, роли распределены», — сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал белорусский телеканал «Первый информационный».