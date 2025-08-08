Ричмонд
Лукашенко усомнился в расколе между ЕС и США

МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в наличии раскола между Западной Европой и США, думает, что «роли распределены».

Источник: © РИА Новости

«Я в позицию, которая озвучена американцами, не верю. Я сказал, что я больше сейчас склонен считать, что это спектакль. Никакого там большого раскола между Западной Европой и Америкой нет. Скорее всего, роли распределены», — сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал белорусский телеканал «Первый информационный».

По его словам, последние события говорят о том, что «это действительно были распределенные роли».

«Или, если не распределены, то мой любимый (президент США Дональд) Трамп отошел от своей политики и начал мигрировать в сторону западноевропейцев», — сказал Лукашенко.

