Минск не использует мигрантов, чтобы навредить ЕС, заявил Лукашенко

МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не использует нелегальных мигрантов, чтобы навредить соседним странам ЕС.

Источник: © РИА Новости

«Нет, я не использую (нелегальных мигрантов — ред.). Не использую. Я не хочу, чтобы нашим полякам, — это же не чужие тоже нам люди, славяне, — чтобы им было плохо. Я не использую», — сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал «Первый информационный».

Вместе с тем он заявил, что белорусская сторона видит движение нелегальных мигрантов в страны Еворосоюза, но не ловит их из-за того, что страны ЕС прекратили сотрудничество с Минском по этой теме и ввели против него санкции. Лукашенко заявил, что Минск предупреждал страны Балтии и Польшу о такой позиции.

Лукашенко отметил, что в ЕС выработана миграционная политика, но «в этой политике нет пункта убивай и выбрасывай обратно (на территорию Белоруссии — ред.)».

«Они убивают людей, у нас эти факты все зафиксированы, и выбрасывают обратно. Колючкой затянули границу — гибнет зверьё. Они нарушают все нормы и правила… Все законопатили, людей убили, перекинули обратно. А сколько в лесах поляки обнаружили убитых людей, которые из Афганистана, откуда-то, и закопали в земле. А сейчас сделали зону, куда нельзя заходить вообще, до двух километров», — продолжил Лукашенко.

Говоря о построенном на границе заборе, Лукашенко заметил, что мигрантам надо максимум 3,5 минуты, чтобы преодолеть это заграждение.

Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.

