Минск не использует мигрантов, чтобы навредить ЕС, заявил Лукашенко

«Они убивают людей, у нас эти факты все зафиксированы, и выбрасывают обратно. Колючкой затянули границу — гибнет зверьё. Они нарушают все нормы и правила… Все законопатили, людей убили, перекинули обратно. А сколько в лесах поляки обнаружили убитых людей, которые из Афганистана, откуда-то, и закопали в земле. А сейчас сделали зону, куда нельзя заходить вообще, до двух километров», — продолжил Лукашенко.