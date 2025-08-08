«Пошлины, пошлины, пошлины. Утром одни, вечером — другие». Лукашенко отреагировал на заявления Трампа о пошлинах в отношении других стран

Президент Беларуси на данный момент критически отзывается о действиях и высказываниях Трампа в публичном поле. Они зачастую противоречивы или голословны. Это значит, что они не воспринимаются всерьез, а также не вызывают доверия. Один из последних примеров — заявления американского лидера в СМИ про намерения США ввести пошлины для других стран.