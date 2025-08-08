«Пошлины, пошлины, пошлины. Утром одни, вечером — другие». Лукашенко отреагировал на заявления Трампа о пошлинах в отношении других стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time высказался о заявлениях президента США Дональда Трампа о пошлинах для других стран, пишет БелТА.
Президент Беларуси на данный момент критически отзывается о действиях и высказываниях Трампа в публичном поле. Они зачастую противоречивы или голословны. Это значит, что они не воспринимаются всерьез, а также не вызывают доверия. Один из последних примеров — заявления американского лидера в СМИ про намерения США ввести пошлины для других стран.
— Пошлины, пошлины, пошлины… У вас кроме пошлин, наверное, никакой политики больше нет. И притом пошлины утром одни, вечером другие. Но прежде, чем говорить о пошлинах и потом их отменять и дезавуировать свои заявления, проработай это. Это не так сложно, — заявил глава государства.
Александр Лукашенко допустил, что одна из причин подобного положения дел кроется в характере Трампа, из-за которого люди в его окружении не осмеливаются говорить откровенно или же критически о тех или иных его высказываниях, решениях.
Глава государства рассказал, что, в частности, данная тема затрагивалась во время визита в Минск представителей США.
«Мы обсуждали, долго разговаривали. Потом я в шутку говорю: “Знаете, вам не хватает диктатора одного в Соединенных Штатах Америки”. — “У нас своих хватает”. — Я говорю: “Нет, наверное, не хватает. Я имею в виду меня. Я вашему президенту сказал бы многое”, — привел подробности президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности переговоров с США.
Кроме того, Лукашенко сказал, на кого нельзя жалеть денег в Беларуси.
Кстати, Лукашенко раскрыл договоренности, которые нарушили США при визите в Беларусь.