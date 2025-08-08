Лукашенко назвал причину, по которой Беларусь в августе 2024 не оказала военную поддержку России

Во время интервью журналу Time американский журналист спросил у президента Беларуси Александр Лукашенко, почему в августе 2024, когда Украина вошла в Курскую область, Беларусь не оказала поддержку своему военному союзнику России, ведь страны связаны договором о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщает БелТА.