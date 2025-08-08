Ричмонд
Лукашенко назвал причину, по которой Беларусь в августе 2024 не оказала военную поддержку России

Лукашенко сказал, что Беларусь не будет втянута в военный конфликт РФ и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Во время интервью журналу Time американский журналист спросил у президента Беларуси Александр Лукашенко, почему в августе 2024, когда Украина вошла в Курскую область, Беларусь не оказала поддержку своему военному союзнику России, ведь страны связаны договором о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщает БелТА.

«Это же не нападение Украины на Россию», — сказал Александр Лукашенко о событиях годичной давности.

По его словам, тогда в Курской области произошло военное столкновение.

«Идут бои, и в результате этих боев одни туда заходят, другие — сюда», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко сказал, что Беларуси не было необходимости участвовать в столкновениях в Курской области.

По словам белорусского лидера, если бы Беларусь в августе 2024 втянулась в боевые действия, то это бы имело совсем другие политические и военные последствия.

«Если мы ввяжемся в эту войну открыто, мы больше будем иметь проблем», — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларуси было бы сложно границу удержать, а для Запада это бы был повод для ввода в Украину натовских войск, наемников.

По словам белорусского лидера, руководителю ЦРУ Бернсу он прямо говорил, что Беларусь в войну не втянется, но помогает россиянам, в том числе и в подготовке военных специалистов.

Между тем, Александр Лукашенко высказался о внешней политике Беларуси: «Никогда на двух стульях не сидел».

Мы писали, что Александр Лукашенко сказал, почему Россия не проиграет в военном конфликте с Украиной: «Поражения не будет».

А еще Александр Лукашенко сказал, что Беларусь готовится к войне, чтобы ее избежать: «Морду набьем хорошо».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше