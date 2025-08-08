Лукашенко назвал причину, по которой Беларусь в августе 2024 не оказала военную поддержку России

Во время интервью журналу Time американский журналист спросил у президента Беларуси Александр Лукашенко, почему в августе 2024, когда Украина вошла в Курскую область, Беларусь не оказала поддержку своему военному союзнику России, ведь страны связаны договором о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщает БелТА.
«Это же не нападение Украины на Россию», — сказал Александр Лукашенко о событиях годичной давности.
По его словам, тогда в Курской области произошло военное столкновение.
«Идут бои, и в результате этих боев одни туда заходят, другие — сюда», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко сказал, что Беларуси не было необходимости участвовать в столкновениях в Курской области.
По словам белорусского лидера, если бы Беларусь в августе 2024 втянулась в боевые действия, то это бы имело совсем другие политические и военные последствия.
«Если мы ввяжемся в эту войну открыто, мы больше будем иметь проблем», — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларуси было бы сложно границу удержать, а для Запада это бы был повод для ввода в Украину натовских войск, наемников.
По словам белорусского лидера, руководителю ЦРУ Бернсу он прямо говорил, что Беларусь в войну не втянется, но помогает россиянам, в том числе и в подготовке военных специалистов.
Между тем, Александр Лукашенко высказался о внешней политике Беларуси: «Никогда на двух стульях не сидел».
Мы писали, что Александр Лукашенко сказал, почему Россия не проиграет в военном конфликте с Украиной: «Поражения не будет».
А еще Александр Лукашенко сказал, что Беларусь готовится к войне, чтобы ее избежать: «Морду набьем хорошо».