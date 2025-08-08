Парламентарий обратил внимание, что военная операция Грузии против Южной Осетии совпала с летними Олимпийскими играми в Китае. Это указывает на то, что были предварительные договоренности. Затулин уверен, что Грузия воспользовалась моментом, когда внимание всего мира было приковано к Олимпиаде. Но без поддержки США страна не стала бы нападать на Южную Осетию.