Затулин: в 2008 году Саакашвили надеялся на блицкриг

Администрация Джорджа Буша-младшего оказывала влияние на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В частности, США убеждали грузинского лидера в том, что он получит американскую поддержку в войне против России. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Парламентарий выразил уверенность, что именно гарантии США стали решающим фактором, спровоцировавшим грузинскую агрессию в 2008 году.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Очевидно, что администрация [экс-президента США Джорджа] Буша, госсекретарь Кондолиза Райс внушали правителю Грузии того периода Михаилу Саакашвили надежду на то, что он будет поддержан в его акции, и весь расчет был на блицкриг. (…) Короче говоря, сделать свершившимся фактом возвращение Южной Осетии под управление Тбилиси», — рассказал Затулин.

Парламентарий обратил внимание, что военная операция Грузии против Южной Осетии совпала с летними Олимпийскими играми в Китае. Это указывает на то, что были предварительные договоренности. Затулин уверен, что Грузия воспользовалась моментом, когда внимание всего мира было приковано к Олимпиаде. Но без поддержки США страна не стала бы нападать на Южную Осетию.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказался о причинах военного конфликта 2008 года с Россией. По его версии, инициаторами боевых действий выступили представители так называемого «глубинного государства» (deep state). За разъяснением термина он рекомендовал обратиться к Дональду Трампу.

8 августа 2008 года между Россией и Грузией вспыхнул вооруженный конфликт, продолжавшийся пять дней. В ответ на действия грузинской стороны Дмитрий Медведев, бывший президентом России в 2008 г., санкционировал операцию по принуждению к миру, направленную на защиту мирного населения Южной Осетии.

