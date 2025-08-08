Радий Хабиров принял участие в заседании Совета ПФО

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров отметил, что в регионах округа реализуют широкий комплекс мер поддержки участников СВО, сочетающих федеральные стандарты и региональные инициативы. В работу по социальной адаптации военнослужащих также вовлечены филиалы Госфонда «Защитники Отечества».
По его словам, в регионах округа действует 200 укрупнённых мер поддержки участников СВО, направленных на помощь действующим военнослужащим и ветеранам спецоперации в трудоустройстве, открытии собственного дела, медицинской реабилитации, оказании юридической и психологической консультации.
«Во всех регионах округа запущены региональные образовательные программы, аналогичные федеральной “Время героев”. Уже определены финалисты — 1 088 участников, из которых 645 человек пройдут очное обучение, 443 действующих военнослужащих включены в резерв. В большинстве субъектов уже стартовали образовательные модули. В округе участники СВО также принимают активное участие в политической жизни. Так, в 2024 году 60 ветеранов спецоперации были избраны в законодательные и представительные органы различного уровня», — сказал Игорь Комаров.
Глава Башкортостана рассказал о положительных практиках адаптации участников спецоперации. Отметим, 2025 год в Башкортостане объявлен Годом поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
«Всего в республике действуют 54 меры поддержки участников СВО, которые охватывают практически все сферы жизни — образование, медпомощь, соцзащита, трудоустройство, решение бытовых проблем, — сказал Радий Хабиров. — В муниципалитетах работают шесть Центров поддержки наших воинов, до конца года их будет уже 18. Активно трудятся 106 социальных координаторов филиала Госфонда “Защитники Отечества”. Широкий набор инструментов в регионе применяем и для детей участников спецоперации. Они бесплатно посещают детские сады, кружки и спортивные секции. Мы организуем их отдых в загородных лагерях, помогаем получить профессии в колледжах и вузах».
Руководитель региона подчеркнул, что личностные качества и опыт ветеранов СВО очень востребованы в республике. После службы участники спецоперации приходят в сферу государственного и муниципального управления.
«Трое из них уже возглавляют сельсоветы, 50 избраны муниципальными депутатами», — сообщил Радий Хабиров.
В регионе запущена кадровая программа «Герои Башкортостана» в продолжение федерального проекта «Время героев». По числу заявок республика заняла первое место в стране. 70 финалистов проекта уже проходят обучение под руководством наставников из управленческой команды региона. Адаптация ветеранов ведётся также через вовлечение в занятия спортом.
Ещё одной темой работы Совета стала поддержка работающей молодёжи. Игорь Комаров отметил, что в условиях трансформации экономики и социальной инфраструктуры молодые люди становятся важнейшим ресурсом для развития страны, и важно удержать ребят в регионах округа.
Для этого предприятия создают для молодёжи особые условия труда, работают над повышением заработной платы. Участники заседания обсудили лучшие практики регионов в этой части и представили предложения по совершенствованию мер поддержки молодых специалистов. В их числе — повышение информированности этой категории жителей о действующих госпрограммах и мерах поддержки, расширение грантовой поддержки молодёжных инициатив и проектов, разработка региональных программ для самореализации ребят в различных сферах.
«Поддержка работающей молодёжи — это прежде всего выстраивание коммуникации с ней, меры социализации, материального стимулирования и условия для дальнейшего развития. На совете прозвучало достаточно много предложений и инициатив, полезных и для нашей республики», — сказал Радий Хабиров.