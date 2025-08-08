Радий Хабиров принял участие в заседании Совета ПФО

«Всего в республике действуют 54 меры поддержки участников СВО, которые охватывают практически все сферы жизни — образование, медпомощь, соцзащита, трудоустройство, решение бытовых проблем, — сказал Радий Хабиров. — В муниципалитетах работают шесть Центров поддержки наших воинов, до конца года их будет уже 18. Активно трудятся 106 социальных координаторов филиала Госфонда “Защитники Отечества”. Широкий набор инструментов в регионе применяем и для детей участников спецоперации. Они бесплатно посещают детские сады, кружки и спортивные секции. Мы организуем их отдых в загородных лагерях, помогаем получить профессии в колледжах и вузах».