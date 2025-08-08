В Волгограде назначен новый глава Ворошиловского района

Как сообщает администрация Волгограда, Сергей Блошкин был назначен главой администрации Ворошиловского района.
Ранее он занимал пост замглавы администрации Дзержинского района областного центра.
Его кандидатура была согласована президиумом фракции партии «Единая Россия» в городской думе.
