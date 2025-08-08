В оппозиции оценили последствия отзыва лицензии у «Молдовагаза»

«Я расцениваю это (отзыв у “Молдовагаза” лицензии — ред.) как прямой и крайне серьёзный ущерб — не только в экономическом, но и в политическом и репутационном плане… Для Молдовы в целом и для каждого молдаванина будут последствия. Весь мир увидел, что ПДС (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) готова вне закона забирать то, что ей не принадлежит. Инвесторы в любой стране сто раз подумают, прежде чем вкладывать деньги в экономику государства, чей режим так поступает с чужой собственностью. А значит, у нашей республики будет ещё меньше возможностей для развития экономики и улучшения благосостояния жителей», — написал в своем Telegram-канале Фотеску.