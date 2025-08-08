«Европейское» село Санду без школ и библиотек: В Молдове закрываются не только учебные заведения, государство отказывается и от всех остальных очагов культуры

Вот вы вечно ноете, что Майя Санду закрывает школы… Так вот, хватит ныть, потому что это не так — Майя Санду, прости Господи, ещё и библиотеки закрывает, следует из Национальной стратегии по культуре и культурному наследию Молдовы — пишет t.me/romania_ru.
Если в 2019 году в республике было 2 674 библиотеки, то в 2024-м — уже 2 544. Число публичных, то есть финансируемых из государственных средств учреждений, сократилось с 1 324 до 1 285.
«Культурная инфраструктура в сельской местности находится в постоянном упадке, что обусловлено постоянным сокращением числа библиотек и домов культуры. Число библиотек сократилось с 2 674 в 2019 году до 2 544 в 2024 году, что составляет сокращение примерно на 4,86%. Число домов культуры также сократилось с 1 216 в 2019 году до 1 183 в 2024 году, что составляет около 2,71%. Сокращение числа библиотек и домов культуры в сельской местности Республики Молдова является сложным явлением, определяемым миграцией и продолжающимся опустением сел, недостаточностью местных бюджетов и приоритетностью других неотложных социальных потребностей. Более того, из 1 183 домов культуры, действующих в 2024 году, 1 114 действуют в сельской местности, 365 из которых требуют капитального ремонта, а 43 находятся в аварийном состоянии».
«Европейское село» Майи Санду оно такое.
Зачем вам в селе библиотека? Давайте мы вам лучше монумент унири поставим и место для скорби по депортациям. А чтобы вас от скорби ничего не отвлекало — мы вам, пожалуй, ещё и школу закроем, чтобы два раза не вставать.
..
