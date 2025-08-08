«Европейское» село Санду без школ и библиотек: В Молдове закрываются не только учебные заведения, государство отказывается и от всех остальных очагов культуры

«Культурная инфраструктура в сельской местности находится в постоянном упадке, что обусловлено постоянным сокращением числа библиотек и домов культуры. Число библиотек сократилось с 2 674 в 2019 году до 2 544 в 2024 году, что составляет сокращение примерно на 4,86%. Число домов культуры также сократилось с 1 216 в 2019 году до 1 183 в 2024 году, что составляет около 2,71%. Сокращение числа библиотек и домов культуры в сельской местности Республики Молдова является сложным явлением, определяемым миграцией и продолжающимся опустением сел, недостаточностью местных бюджетов и приоритетностью других неотложных социальных потребностей. Более того, из 1 183 домов культуры, действующих в 2024 году, 1 114 действуют в сельской местности, 365 из которых требуют капитального ремонта, а 43 находятся в аварийном состоянии».