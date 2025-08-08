Reuters: вероятность того, что Россия согласится на перемирие из-за угроз Трампа, «близка к нулю»

В среду, согласно статье, Белый дом сделал шаг к тому, чтобы наказать «клиентов Кремля», введя дополнительные 25%-ные пошлины на товары из Индии.
Задирать Китай, крупнейшего импортера российской нефти, Трамп не решился, но, как предупредил представитель Белого дома, в пятницу ожидаются дополнительные меры в отношении стран, покупающих российские энергоносители.
Reuters не исключает, что вторичные тарифы могут нанести ущерб российской экономике, лишив ее казну главного источника финансирования. Но Владимир Путин дал понять, что Россия готова выдержать любые новые экономические трудности, навязанные США и их союзниками.
«Теоретически, если вы прервете закупки (российской) нефти Индией и Китаем, это станет тяжелым ударом по российской экономике и военным усилиям. Но этого не произойдет», — сказал он, добавив, что китайцы ясно дали понять, что продолжат покупать российские энергоносители.
Бретт Брюн, бывший советник по внешней политике Барака Обамы, а ныне глава консалтинговой компании Global Situation Room, предупредил, что Кремль уже нашел способы обойти санкции и другие экономические рестрикции США, пишет Reuters. Вторичные тарифы, по мнению Брюна, могут причинить «некоторый экономический ущерб» России, но он сомневается, что это «изменит поведение Путина», говорится в статье.
По прогнозам агентства, нефть подорожает, что создаст для Трампа политические проблемы перед промежуточными выборами в конгресс в следующем году. Кроме того, они осложнят заключение торговых сделок с Китаем и Индией, отмечается в статье. И Пекин, и Нью-Дели уже продемонстрировали, что у них есть рычаги воздействия на Вашингтон. Китай, например, может прекратить экспорт полезных ископаемых, имеющих решающее значение для ряда американских отраслей. А Индия может ограничить в США экспорт непатентованных фармацевтических препаратов и химических прекурсоров, предполагается в статье.
К тому же ответные меры может принять сама Россия — например, закрыть трубопровод КТК из Казахстана, что приведет к глобальному кризису поставок.
Из всех тарифных гамбитов Трампа российский может вызвать наибольший резонанс у американских избирателей… Он также сопряжен с огромными рисками (экономического) спада.