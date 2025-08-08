Reuters: вероятность того, что Россия согласится на перемирие из-за угроз Трампа, «близка к нулю»

По прогнозам агентства, нефть подорожает, что создаст для Трампа политические проблемы перед промежуточными выборами в конгресс в следующем году. Кроме того, они осложнят заключение торговых сделок с Китаем и Индией, отмечается в статье. И Пекин, и Нью-Дели уже продемонстрировали, что у них есть рычаги воздействия на Вашингтон. Китай, например, может прекратить экспорт полезных ископаемых, имеющих решающее значение для ряда американских отраслей. А Индия может ограничить в США экспорт непатентованных фармацевтических препаратов и химических прекурсоров, предполагается в статье.