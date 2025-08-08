Ричмонд
Reuters: вероятность того, что Россия согласится на перемирие из-за угроз Трампа, «близка к нулю»

Президент США Дональд Трамп использует угрозу введения тарифов в качестве универсального внешнеполитического оружия. В пятницу истекает срок, когда Россия должна согласиться на ультиматум по Украине. Подействует ли на Россию «любимый инструмент» Трампа, рассказывает Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В среду, согласно статье, Белый дом сделал шаг к тому, чтобы наказать «клиентов Кремля», введя дополнительные 25%-ные пошлины на товары из Индии.

Это стало первым финансовым наказанием, направленным против России во время второго президентского срока Трампа, утверждает Reuters.

Задирать Китай, крупнейшего импортера российской нефти, Трамп не решился, но, как предупредил представитель Белого дома, в пятницу ожидаются дополнительные меры в отношении стран, покупающих российские энергоносители.

Reuters не исключает, что вторичные тарифы могут нанести ущерб российской экономике, лишив ее казну главного источника финансирования. Но Владимир Путин дал понять, что Россия готова выдержать любые новые экономические трудности, навязанные США и их союзниками.

Вероятность того, что Путин согласится на прекращение огня из-за угроз Трампа, «близка к нулю», уверен Юджин Румер, бывший аналитик разведки США по России.

«Теоретически, если вы прервете закупки (российской) нефти Индией и Китаем, это станет тяжелым ударом по российской экономике и военным усилиям. Но этого не произойдет», — сказал он, добавив, что китайцы ясно дали понять, что продолжат покупать российские энергоносители.

Бретт Брюн, бывший советник по внешней политике Барака Обамы, а ныне глава консалтинговой компании Global Situation Room, предупредил, что Кремль уже нашел способы обойти санкции и другие экономические рестрикции США, пишет Reuters. Вторичные тарифы, по мнению Брюна, могут причинить «некоторый экономический ущерб» России, но он сомневается, что это «изменит поведение Путина», говорится в статье.

А вот США будет непросто справиться с издержками этих мер, пишет Reuters.

По прогнозам агентства, нефть подорожает, что создаст для Трампа политические проблемы перед промежуточными выборами в конгресс в следующем году. Кроме того, они осложнят заключение торговых сделок с Китаем и Индией, отмечается в статье. И Пекин, и Нью-Дели уже продемонстрировали, что у них есть рычаги воздействия на Вашингтон. Китай, например, может прекратить экспорт полезных ископаемых, имеющих решающее значение для ряда американских отраслей. А Индия может ограничить в США экспорт непатентованных фармацевтических препаратов и химических прекурсоров, предполагается в статье.

Обе страны заявляют, что закупки нефти являются суверенным делом, и утверждают, что они играют по прежним правилам, а именно приобретают российскую нефть по предельным ценам.

К тому же ответные меры может принять сама Россия — например, закрыть трубопровод КТК из Казахстана, что приведет к глобальному кризису поставок.

Из всех тарифных гамбитов Трампа российский может вызвать наибольший резонанс у американских избирателей… Он также сопряжен с огромными рисками (экономического) спада.

Каллен Хендрикс
старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона
