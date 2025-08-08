«Он же бульдозер, лошадь!» Лукашенко сравнил себя с Трампом, сказав об еще одном президентском сроке

О возрасте белорусский лидер высказался, рассуждая про новый президентский срок. В частности, корреспондент Time Саймон Шустер обратил внимание, что согласно поправкам в Конституцию Беларуси Александр Лукашенко может быть на посту президента два срока — действующий и еще один. И спросил, планирует ли белорусский президент баллотироваться на следующих выборах.