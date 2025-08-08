Ричмонд
«Он же бульдозер, лошадь!» Лукашенко сравнил себя с Трампом, сказав об еще одном президентском сроке

Лукашенко сравнил себя и свой возраст с Трампом, говоря о новом сроке.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time сравнил себя и президента США Дональда Трампа, который старше его почти на 10 лет, сообщила пресс-служба президента.

О возрасте белорусский лидер высказался, рассуждая про новый президентский срок. В частности, корреспондент Time Саймон Шустер обратил внимание, что согласно поправкам в Конституцию Беларуси Александр Лукашенко может быть на посту президента два срока — действующий и еще один. И спросил, планирует ли белорусский президент баллотироваться на следующих выборах.

— Нет. Я сейчас уже не планирую, — ответил лидер республики.

А затем Лукашенко признался, что порой задумывается о своем возрасте, сравнивая себя с Трампом, которому 14 июня исполнилось 79 лет.

— Если Трампу 80, и он прилично выглядит, ну, а я — моложе, — заметил 70-летний глава Беларуси.

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что он довольно спортивный человек, старается вести соответствующий образ жизни. Сказал, что, как и американский президент, он тоже не пьет и не курит.

— Он непьющий человек, я тоже непьющий человек. Спортом занимаюсь, не курю — он тоже не курит. Думаю, я могу от него не отстать в плане состояния, — порассуждал белорусский президент.

А резюмируя, пообещал стараться поддерживать хорошую форму.

— Ну, Трамп это же бульдозер, лошадь! Буду стараться чтоб быть крепче Трампа, — заключил президент Беларуси.

Также мы писали, что Александр Лукашенко сказал, пойдет ли он на новый президентский срок.

Еще лидер страны сказал, какой человек может стать следующим президентом Беларуси.

