«Он же бульдозер, лошадь!» Лукашенко сравнил себя с Трампом, сказав об еще одном президентском сроке

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time сравнил себя и президента США Дональда Трампа, который старше его почти на 10 лет, сообщила пресс-служба президента.
О возрасте белорусский лидер высказался, рассуждая про новый президентский срок. В частности, корреспондент Time Саймон Шустер обратил внимание, что согласно поправкам в Конституцию Беларуси Александр Лукашенко может быть на посту президента два срока — действующий и еще один. И спросил, планирует ли белорусский президент баллотироваться на следующих выборах.
— Нет. Я сейчас уже не планирую, — ответил лидер республики.
А затем Лукашенко признался, что порой задумывается о своем возрасте, сравнивая себя с Трампом, которому 14 июня исполнилось 79 лет.
— Если Трампу 80, и он прилично выглядит, ну, а я — моложе, — заметил 70-летний глава Беларуси.
Также Александр Лукашенко подчеркнул, что он довольно спортивный человек, старается вести соответствующий образ жизни. Сказал, что, как и американский президент, он тоже не пьет и не курит.
— Он непьющий человек, я тоже непьющий человек. Спортом занимаюсь, не курю — он тоже не курит. Думаю, я могу от него не отстать в плане состояния, — порассуждал белорусский президент.
А резюмируя, пообещал стараться поддерживать хорошую форму.
— Ну, Трамп это же бульдозер, лошадь! Буду стараться чтоб быть крепче Трампа, — заключил президент Беларуси.
