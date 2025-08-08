В Молдавии обвинили власти в преследовании оппозиции

«Это начало нового этапа борьбы за страну, в которой мы хотим жить. “Возрождение” — это союз тысяч простых людей, которые хотят жить достойно, в мире и справедливости. Мы не позволим власти закрывать нам рот и уничтожать демократию в Молдове. Её остатки сегодня топчут — апогеем стали сроки для (главы Гагаузии — ред.) Евгении Гуцул и Светланы Попан (активистки блока “Победа” — ред.). Весь мир видит позорные преследования оппозиции, но ПДС (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.) на это наплевать», — написал Суходольский в своем Telegram-канале.