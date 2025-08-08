В Молдавии обвинили власти в преследовании оппозиции

Ранее в пятницу входящая в оппозиционный блок «Победа» партия «Возрождение», представителем которой является Суходольский, подала документы в ЦИК республики для участия в парламентских выборах. Их проведение запланировано на 28 сентября.
«Это начало нового этапа борьбы за страну, в которой мы хотим жить. “Возрождение” — это союз тысяч простых людей, которые хотят жить достойно, в мире и справедливости. Мы не позволим власти закрывать нам рот и уничтожать демократию в Молдове. Её остатки сегодня топчут — апогеем стали сроки для (главы Гагаузии — ред.) Евгении Гуцул и Светланы Попан (активистки блока “Победа” — ред.). Весь мир видит позорные преследования оппозиции, но ПДС (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.) на это наплевать», — написал Суходольский в своем Telegram-канале.
По его словам, в новом парламенте должны быть честные и открытые депутаты, которые работают для людей и уважают свою страну. «Мы видим, как власть боится тех, кто говорит правду, и пытается вычеркнуть их из выборов. Но мы не отступим», — подчеркнул депутат.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.