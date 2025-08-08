Ричмонд
Лукашенко сказал, кто не будет его преемником и обидится, если его так называть

Лукашенко сказал, кто точно не будет его преемником на посту президента Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, каким должен быть следующий президент Беларуси, и кто точно не будет его преемником, сообщила пресс-служба президента.

Корреспондент Time Саймон Шустер обратил внимание на то, что в западных СМИ часто младшего сына белорусского президента Николая называют его преемником.

— Нет, он не преемник, — однозначно ответил на это глава Беларуси.

Лукашенко сказал, что чувствовал, что американский корреспондент хочет задать этот вопрос, но заметил, что Николая Лукашенко это может обидеть.

— Вот ты у него спроси, ты его можешь так сильно обидеть этим, — подчеркнул он.

Лукашенко заметил, что его младший сын уже взрослый, и последние три года живет сознательно, став студентом. Сына Николая глава Беларуси назвал в меру оппозиционным. Но заметил, что все же он поддерживает действия своего отца — президента Беларуси.

— Он понимает разбирается во всем, читает — и вашу всю эту гадость на американском языке, смотрит, читает и делает определенные выводы, я от него ничего не скрываю, — рассказал он о своем младшем сыне.

— Но вы не видите его в большой политике? — спросил Шустер.

— Нет, — сказал Александр Лукашенко.

И затем пояснил, что если говорить о преемнике, то ему хотелось бы, чтобы следующим во главе страны был «вменяемый нормальный человек».

А здесь мы писали, что именно лидер страны сказал о том, какой человек может стать следующим президентом Беларуси.

Также Лукашенко сравнил себя с Трампом, сказав об еще одном президентском сроке: «Он же бульдозер, лошадь!».

