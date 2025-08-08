Трамп подписал директиву о применении войск против наркокартелей

Трамп уже поднимал эту тему в январе. Тогда он не исключил, что армия США будет использована против наркокартелей в Мексике. По утверждению президента, «люди ждали этого годами». «Мексика, наверное, не хотела этого, но мы должны пойти на это. Они убивают наших людей», — заявил республиканец. По его данным, наркотики являются причиной смерти 250−300 тыс. американцев в год.