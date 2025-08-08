Трамп подписал директиву о применении войск против наркокартелей

Президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По данным издания, меры относятся к организациям, которые администрация Трампа признала террористическими. Этот приказ официально подтверждает возможность проведения войсковых операций против картелей в море и на территории других стран. Как сообщают источники NYT, американские военные начали разрабатывать варианты атак на эти группировки.
Директива поднимает ряд важных юридических вопросов: в частности, будет ли считаться преступлением убийство американскими военными гражданских лиц, подозреваемых в преступлениях, но не представляющих непосредственной угрозы. Неизвестно, готово ли у Министерства юстиции США заключение с оценкой возникших правовых проблем.
В пресс-службе Белого дома журналистам сообщили, что главным приоритетом Трампа «является защита страны», поэтому «он предпринял смелый шаг, объявив несколько картелей и банд иностранными террористическими организациями».
Согласно информации NYT, идея использовать военную силу плотно укоренилась среди республиканцев и была одной из главных в избирательной кампании Трампа. В одной из предвыборных речей президент обещал задействовать силы специального назначения, чтобы объявить войну картелям.
Трамп уже поднимал эту тему в январе. Тогда он не исключил, что армия США будет использована против наркокартелей в Мексике. По утверждению президента, «люди ждали этого годами». «Мексика, наверное, не хотела этого, но мы должны пойти на это. Они убивают наших людей», — заявил республиканец. По его данным, наркотики являются причиной смерти 250−300 тыс. американцев в год.