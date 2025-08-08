Инвестиции вместо санкций и невмешательство во внутренние дела. Как в США видят нормализацию отношений с Беларусью

Дискуссии вокруг отношений между Беларусью и США заметно активизировались в последние месяцы. Этому способствовала и смена политических элит в Вашингтоне, и осознание Западом, что политика санкций и ультиматумов в отношении нашей страны потерпела крах. В США с приходом к власти администрации Дональда Трампа окрепли голоса тех, кто ратует за рациональный, прагматичный подход в американской политике. И это, как недавно отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко, открывает окно возможностей для «разбора завалов» в отношениях двух стран.
Конечно, учитывая бэкграунд, завышенных ожиданий у Минска нет. Но стремление американцев слушать и слышать можно лишь приветствовать. Беларусь же последовательна в своей политике. Минск не раз призывал западных партнеров к диалогу — на основе равноправия и взаимного уважения. Показывал, что готов к конструктивному сотрудничеству с учетом национальных интересов. Этого же подхода Беларусь придерживается и сейчас — в отношениях с США.
Что касается позиции администрации Дональда Трампа, то она, очевидно, еще формируется. И это касается не только отношений с Беларусью, но и в целом с европейским регионом. А тем временем американские аналитические центры уже набрасывают планы действий.
Стратегия балансирования Минска и ошибки Запада.
Дорожную карту «для устойчивого взаимодействия США с Беларусью» на этой неделе представил Институт ответственного государственного управления Куинси — американский аналитический центр, базирующийся в Вашингтоне. Автором материала является Марк Эпископос — научный сотрудник Евразийской программы Института Куинси. В своей работе он пытается переосмыслить политику Беларуси, перечисляет ошибки Запада, а также дает рекомендации администрации Дональда Трампа по нормализации отношений с Минском. Конечно, стоит учитывать, что автор смотрит на ситуацию под углом исключительно американских интересов. Но стоит отдать должное — в отношении Беларуси он понимает, что речь идет о суверенном государстве, которое не приемлет внешний диктат и не станет действовать в ущерб национальным интересам.
«Политика США должна быть направлена на взаимодействие с Беларусью как с суверенным актором, стремящимся поддерживать конструктивные отношения с Западом, не разрывая при этом своих давних исторических связей с Россией. Отношения, которые могут возникнуть в результате такого сотрудничества, значительно отличаются от тех, что сложились после 1991 года с Польшей, странами Балтии и другими государствами восточного фланга, которые видели свое будущее исключительно в евроатлантическом, то есть западном сообществе», — говорится в материале.
Автор отмечает, что Беларусь имеет исторически тесные отношения с Россией, углубляет сотрудничество с Китаем, налаживает контакты со странами дальней дуги. Он также признает, что Запад собственноручно оттолкнул от себя Беларусь и поспособствовал укреплению связей Минска с государствами незападного мира. Главная ошибка западных стран в отношении Беларуси — политика санкций и политического давления на Минск без учета геополитических реалий.
«После распада Советского Союза американский стратегический дискурс слишком легко скатился к убеждению, что Беларусь необходимо заставить выбирать между Россией и Западом, а Минск следует подвергать изоляции до тех пор, пока он не сделает “правильный” выбор. Этот подход никогда в полной мере не учитывал геополитические реалии, с которыми сталкивается Беларусь, и неверно истолковывал главную внешнеполитическую цель Президента Александра Лукашенко, которая заключалась в нахождении баланса между Россией и Западом в попытке сохранить белорусский суверенитет на максимально выгодных условиях», — отмечается в материале.
По мнению автора, Президент Беларуси всегда придерживался принципа многовекторности во внешней политике, что позволяло свободно выстраивать отношения с разными странами и наилучшим образом защищать свой национальный суверенитет и интересы. Однако враждебность Запада внесла коррективы в политику балансирования Минска.
«Запад ослабил собственное влияние и подорвал свои региональные позиции, используя карательный и ультимативный подход по отношению к Беларуси. Это нанесло ущерб и интересам Америки», — пишет автор.
Марк Эпископос полагает, что попытки вырвать Минск из орбиты Москвы оказались контрпродуктивными и даже опасными для региональной стабильности. «Стратегическое видение администрации (США. — Прим. БЕЛТА) в отношении восточного фланга НАТО наилучшим образом реализуется при подходе, который не рассматривает Беларусь ни как потенциальный оплот против России, ни как придаток Москвы, а вместо этого рассматривает многовекторную политику как привлекательный вариант не только для Беларуси, но и для других постсоветских государств», — отмечается в аналитическом материале.
Не повторяя ошибок прошлого.
Пробуя нормализовать отношения с Беларусью, США не должны повторять ошибки прошлого, считает аналитик.
«Первой отправной точкой любых усилий по перезагрузке отношений между США и Беларусью является оценка интересов, стимулов и точек противоречия. Беларусь является ключевым плацдармом между НАТО и Россией, что делает ее игроком, имеющим огромное значение в вопросах как ядерных, так и обычных сил в регионе. Одним из необходимых условий обеспечения региональной стабильности является максимальное исключение потенциальных вызовов, исходящих от белорусского “балкона”, обращенного к Западу. Предыдущие попытки Запада решить эту жизненно важную задачу провалились, поскольку будущее Беларуси рассматривалось им в двух плоскостях: либо как придаток России, либо как полноправный член евроатлантического сообщества. В рамках этой политической мысли Беларусь должна быть демократизирована и в конечном итоге включена в западную систему безопасности, чтобы служить оплотом против России на восточном фланге НАТО. Такая позиция не только не стабилизировала регион, но и усугубила проблемы безопасности между Беларусью и ее соседями», — пишет автор.
Он призывает реалистично оценивать, в чем заключаются интересы США и что готова сделать Беларусь. «Любое соглашение, обусловленное выводом российских войск и систем вооружения или закрытием российских военных баз на территории Беларуси, для Минска неприемлемо, — говорится в материале. — Даже незначительные ограничения, такие как закрытие воздушного пространства Беларуси для российских военных объектов, остаются для Минска красной линией и, следовательно, не должны быть предметом переговоров».
Плодотворное сотрудничество с Беларусью должно основываться на более широких принципах европейской безопасности, с которыми согласны Минск и Вашингтон, отмечает эксперт. Так, Беларусь неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении своих западных соседей по НАТО. Поэтому Марк Эпископос считает, что это обязательство, закрепленное в письменном виде, стало бы благом для региональных интересов США. Кроме этого, Беларусь и страны НАТО могли бы участвовать в качестве наблюдателей на проводимых на их территории военных учениях.
Беларуси и США также следует восстановить формат сотрудничества в ряде областей, включая борьбу с терроризмом, торговлей людьми, противодействие наркоугрозам и другим формам международной преступности.
В то же время Вашингтон, по мнению аналитика, должен гарантировать невмешательство во внутренние дела Беларуси. «Белый дом также должен разъяснить, что, хотя он не может воспрепятствовать частным субъектам осуществлять лоббистскую деятельность в Вашингтоне, связанную с Беларусью, единственными официальными отношениями, которые он признает, являются отношения между правительствами США и Беларуси», — пишет автор.
Деликатно донести до Польши и Литвы.
Автор обращает внимание, что ответственность за исправление ошибок в отношении Беларуси лежит на руководстве ЕС и отдельных европейских государствах. И хотя у европейских дипломатов постепенно формируется понимание того, что нынешняя политика не принесла никаких результатов, Марк Эпископос сомневается в способности ЕС нормализовать отношения с Минском. Это связано с тем, что Брюссель сам загнал себя в рамки. Поэтому здесь, по мнению аналитика, необходима помощь со стороны Вашингтона.
«Позиция ЕС в отношении Беларуси станет еще более несостоятельной в случае потепления отношений между США и Беларусью, включающего дипломатическую нормализацию и снятие санкций», — пишет аналитик.
При этом Марк Эпископос считает, что большинство проблем в отношениях Беларуси с Западом связаны не с Брюсселем, а с двумя ее соседями — Польшей и Литвой.
«Деэскалация отношений между Беларусью и ее соседями, входящими в НАТО, полностью отвечает интересам безопасности Европы», — пишет автор, отмечая, что роль посредника в процессе деэскалации могут занять только США, которые обладают огромным влиянием в НАТО.
«Слишком велик дефицит доверия и доброй воли между Беларусью и ее западными соседями, особенно в условиях российско-украинской войны, чтобы эти вопросы можно было эффективно решать в двустороннем или трехстороннем формате между Беларусью, Польшей и Литвой. Накопившиеся между этими странами с 2020 года разногласия требуют своего рода внешнего посредничества, которое Европейский союз не в состоянии обеспечить. Это открывает дипломатическое пространство для США, которые заинтересованы в деэскалации на восточном фланге НАТО и являются единственной заинтересованной стороной, способной выполнять роль посредника», — говорится в материале.
В качестве вопросов, требующих урегулирования, автор приводит миграционный кризис, трудности с пересечением границ, ограничения грузовых перевозок.
«США должны деликатно донести до своих польских и литовских союзников, что в интересах всех сторон разрешать разногласия дальновидным путем, ориентированным на поиск решений», — отмечает эксперт.
Инвестиции вместо санкций.
Программа санкций в отношении Беларуси не достигла ни одной из поставленных целей, но при этом ударила по интересам США, считает Марк Эпископос.
«Стратегия Минска по смягчению последствий западных санкций позволила Китаю закрепить экономические позиции в географическом центре Европы, в том числе в таких важнейших секторах, как обрабатывающая промышленность, транспорт и биотехнологии, — говорится в материале. — В то же время реинтеграция Беларуси в западные рынки раскрыла бы ее потенциал как логистического узла между Европой и Азией, предоставив американским и европейским компаниям доступ к евразийскому северному коридору и дополнительные маршруты транзита грузов в некоторые регионы Азии. Таким образом, более диверсифицированная белорусская экономика обеспечивает ряд прямых и косвенных выгод для Америки и Европы».
Эпископос считает, что Вашингтону следует задуматься о смягчении санкционного давления. И начать можно было бы с ограничительных мер в отношении белорусской гражданской авиации. Кроме этого, США могут содействовать в восстановлении доступа Беларуси к международным финансовым институтам.
«Санкции серьезно повлияли на сектор гражданской авиации Беларуси, что создало привлекательные возможности (для американского бизнеса. — Прим. БЕЛТА) для лизинга воздушных судов, их обслуживания, экспорта запасных частей и сотрудничества в смежных областях», — отмечается в материале.
Аналитик также считает, что американские компании могут быть заинтересованы в выходе на белорусский рынок. Одно из перспективных направление — производство электромобилей. «Конкретные договоренности будут различаться в зависимости от отрасли и даже внутри нее, но возможные форматы включают налоговые льготы, гранты и субсидируемый доступ к земле для американских производителей, открывающих производство в Беларуси. Такие договоренности могут создать особенно привлекательный деловой климат для американских автопроизводителей. Так, Беларусь активно участвует в производстве электромобилей», — говорится в материале.
Автор также полагает, что американские компании могут инвестировать в калийную и другие отрасли белорусской промышленности, вплоть до создания американо-белорусского инвестиционного фонда.
При этом Эпископос обращает внимание, что и официальные лица в Беларуси, и население в целом все еще скептически относятся к готовности США развивать конструктивное сотрудничество на длительную перспективу. Поэтому смягчение санкций могло бы стать важным шагом к укреплению доверия на начальном этапе переговоров.
Перезагрузка без уговоров и давления.
США для достижения целей обычно используют тактику давления и уговоров. Однако потенциальная перезагрузка отношений между США и Беларусью должна идти по другому пути, считает аналитик. Интересы Минска и Вашингтона во многом совпадают, поэтому нормализация отношений, если подходить к ней комплексно и прагматично, может быть достигнута относительно быстро.
«Между Вашингтоном и Минском не обязательно должна быть некая “большая сделка” как единый проект соглашения, который одновременно урегулирует все экономические, политические аспекты, а также вопросы безопасности и дипломатии, связанные с перезагрузкой. Однако Белому дому следует совместно с белорусскими коллегами разработать дорожную карту, описывающую шаги, которые должна предпринять каждая из сторон», — отмечает эксперт.
Он полагает, что визит спецпосланника США Кита Келлога в Минск является признанием того, что политика, унаследованная Дональдом Трампом от предыдущей администрации, оказалась контрпродуктивной. Отправив американского спецпосланника в Беларусь, Вашингтон ясно дал понять, что считает нынешнее состояние американо-белорусских отношений неоптимальным и заинтересован в сотрудничестве с правительством и Президентом Беларуси для их улучшения.
«Дипломатический импульс, порожденный контактами между Вашингтоном и Минском, который привел к визиту Келлога и продолжительной встрече с Лукашенко, весьма значителен. Но также важно признать, что эти начинающиеся усилия зайдут в дипломатический тупик, если не будут подкреплены более широкой рамкой для устойчивого долгосрочного взаимодействия», — пишет аналитик.
По его мнению, со стороны США сегодня назрела необходимость принятия нового подхода к постсоветским странам — Беларуси, Молдове, Армении и Грузии, которые не вступили в НАТО. Вместо того, чтобы подталкивать эти страны к выбору между евроатлантической интеграцией и Россией, США могли бы попробовать выстроить с ними конструктивные отношения. Такой подход выгоден и самим Соединенным Штатам. Особенно если учесть, что администрация США движется к сокращению американского присутствия в Европе, где не затронуты жизненно важные интересы страны, и больше ориентируется на Индо-Тихоокеанский регион.
«Нигде эта возможность не проявляется так ярко и открыто, как в отношениях с Беларусью, которая давно стремится именно к таким гибким отношениям», — заключает автор.
