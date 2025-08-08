Инвестиции вместо санкций и невмешательство во внутренние дела. Как в США видят нормализацию отношений с Беларусью

«Первой отправной точкой любых усилий по перезагрузке отношений между США и Беларусью является оценка интересов, стимулов и точек противоречия. Беларусь является ключевым плацдармом между НАТО и Россией, что делает ее игроком, имеющим огромное значение в вопросах как ядерных, так и обычных сил в регионе. Одним из необходимых условий обеспечения региональной стабильности является максимальное исключение потенциальных вызовов, исходящих от белорусского “балкона”, обращенного к Западу. Предыдущие попытки Запада решить эту жизненно важную задачу провалились, поскольку будущее Беларуси рассматривалось им в двух плоскостях: либо как придаток России, либо как полноправный член евроатлантического сообщества. В рамках этой политической мысли Беларусь должна быть демократизирована и в конечном итоге включена в западную систему безопасности, чтобы служить оплотом против России на восточном фланге НАТО. Такая позиция не только не стабилизировала регион, но и усугубила проблемы безопасности между Беларусью и ее соседями», — пишет автор.