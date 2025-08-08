Палестина потребовала срочного заседания Совбеза ООН для остановки операции Израиля

По словам палестинского представителя, главной целью является «остановить Израиль от этой чрезвычайно опасной эскалации». Он выразил надежду, что международному сообществу удастся избежать таких «опасных» планов, которые, как он утверждает, «вынашивает “израильское руководство во главе с премьер-министром Нетаньяху.