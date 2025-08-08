Ричмонд
Палестина потребовала срочного заседания Совбеза ООН для остановки операции Израиля

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестина совместно с рядом других стран запрашивает немедленного созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН с целью остановить готовящуюся, по их мнению, крупномасштабную военную операцию Израиля в секторе Газа. Об этом заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, информирует ТАСС.

По мнению Мансура, несколько стран настаивают на проведении заседания 9 августа. «Мы предпочитаем встретиться как можно скорее, немедленно», — сказал он.

По словам палестинского представителя, главной целью является «остановить Израиль от этой чрезвычайно опасной эскалации». Он выразил надежду, что международному сообществу удастся избежать таких «опасных» планов, которые, как он утверждает, «вынашивает “израильское руководство во главе с премьер-министром Нетаньяху. -0-

