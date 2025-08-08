В Германии зафиксировали полеты сотен неопознанных БПЛА за три месяца

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Германии только за первые три месяца 2025 года зафиксировали пролеты сотен неопознанных беспилотников над важными объектами, среди которых военные базы. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на секретный доклад Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), информирует ТАСС.
По данным BKA, за три месяца были зафиксировано 270 случаев пролетов неопознанных дронов. В 55 инцидентах речь шла о пролетах групп БПЛА, поэтому общее число замеченных беспилотников составляет более 500 штук.
Уточняется, что в большинстве случаев дроны замечали в вечернее или ночное время в будние дни (73% случаев). Как сообщается, чаще всего пролеты осуществлялись около военных объектов (117 инцидентов). По количеству замеченных БПЛА лидирует военно-морская база в Вильгельмсхафене, а также авиабаза США Рамштайн.
Вместе с тем беспилотники часто замечают в районе объектов энергетической инфраструктуры (88 случаев). Такие инциденты происходят у терминалов по приему сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле. Неопознанные БПЛА замечают и у аэропортов, вокзалов, оборонных предприятий, зданий государственных органов и ведомств.
Большинство случаев остаются нераскрытыми: из 270 только в восьми случаях были найдены операторы дронов. Как указывает газета, расследование пока не нашло доказательств того, что к пролетам БПЛА могут быть причастны иностранные государства, но такая версия не исключается. Как отмечают в BKA, многие БПЛА не реагируют на системы распознавания дронов, что может указывать на их некоммерческое или военное происхождение. -0-