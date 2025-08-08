ТАСС: Путин и Трамп встретятся в конце следующей недели

Незадолго до публикации ТАСС об этом же сообщили SkyNews и NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Еще неясно, будет ли присутствовать на встрече президент Украины Владимир Зеленский. Также неизвестно, где именно пройдет встреча двух президентов.
По информации Bloomberg, к этой встрече чиновники России и США готовят «соглашение о территориях». Источники агентства утверждают, что Москва может приказать армии прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях в обмен на территориальные уступки со стороны Украины.
