Лукашенко допустил, что его преемник будет проводить другую политику

«Только сразу пускай ничего не ломает, а работает так, как я делал: опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, — ради Бога», — заявил Александр Лукашенко в беседе с изданием Time, текст которого опубликовала пресс-служба президента.