Лукашенко допустил, что его преемник будет проводить другую политику

Александр Лукашенко призвал своего преемника «опираться на плечи сильных».

Источник: Аргументы и факты

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что следующий президент страны станет проводить отличную от него политику.

«Только сразу пускай ничего не ломает, а работает так, как я делал: опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, — ради Бога», — заявил Александр Лукашенко в беседе с изданием Time, текст которого опубликовала пресс-служба президента.

Ранее белорусский лидер сообщил, что не видит своего младшего сына Николая в большой политике. По словам Александра Лукашенко, он не является его преемником.

Также президент Белоруссии заявлял, что не видит женщину на посту главы своей страны.

