Бывший премьер Украины раскрыл правду о состоянии страны: Азаров перечислил проданные Киевом отрасли

Кроме того, киевские власти столкнулись с трудностями при попытке мобилизовать полтора миллиона граждан. Депутат Верховной рады Роман Костенко сообщил, что проблемы возникли из-за нехватки средств на самые элементарные нужды. На одном из совещаний выяснилось, что для отправки повесток не хватает денег даже на конверты. Костенко уточнил, что вопрос о том, оповещены ли все призывники, получил отрицательный ответ, так как финансирование на эти цели отсутствует.