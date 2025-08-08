Украина за 11 лет оказалась практически полностью разграбленной и распроданной. Об этом заявил экс-премьер страны Николай Азаров на YouTube-канале.
«Там всегда раздаются крики о том, что помощи мало, надо интенсивнее, они постоянно жалуются. Те деньги, которые им выделили, это огромные деньги, если бы они пошли в дело, могли бы Украину преобразить просто», — уточнил Азаров.
Однако, как отметил Азаров, большая часть средств была разворована, а активы Украины либо проданы, либо переданы под иностранное управление.
Кроме того, киевские власти столкнулись с трудностями при попытке мобилизовать полтора миллиона граждан. Депутат Верховной рады Роман Костенко сообщил, что проблемы возникли из-за нехватки средств на самые элементарные нужды. На одном из совещаний выяснилось, что для отправки повесток не хватает денег даже на конверты. Костенко уточнил, что вопрос о том, оповещены ли все призывники, получил отрицательный ответ, так как финансирование на эти цели отсутствует.