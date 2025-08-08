11 самолетов кружат над Сочи и не могут приземлиться

В районе Сочи из-за ограничений в связи с атакой беспилотников не могут приземлиться 11 самолетов. Об этом пишет SHOT.
По имеющейся информации, приземлиться не могут самолеты, прибывающие из Казани, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Салехарда, Москвы и Нижнего Новгорода.
В городе и на территории Сириуса работает сирена. Рейсы на вылет также задерживаются.
Напомним, 8 августа в Сочи уже объявляли тревогу из-за беспилотников. Сообщалось, что людей уводят с пляжей, также не работал КПП на границе с Абхазией.