Финляндия планирует сократить расходы на интеграцию украинских беженцев в общество

Как сообщил кабмин Финляндии, большая часть средств расходуется на помощь беженцам из Украины в рамках программ интеграции иностранцев. Так, в текущем году на эти цели планировалось выделить две трети от общего финансирования таких программ, а в следующем — три четверти. Как уточнил представитель властей, из-за наплыва украинских беженцев общая сумма годовых компенсаций за последние годы выросла почти в три раза и составила порядка 150−200 млн евро.