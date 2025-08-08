Финляндия планирует сократить расходы на интеграцию украинских беженцев в общество

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджетный проект Финляндии на 2026 год предусматривает сокращение расходов на интеграцию мигрантов в общество, эти меры затронут в основном украинских беженцев. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.
По информации источника, власти страны планируют отменить компенсации, выплачиваемые региональным и муниципальным властям за реализацию программ интеграции мигрантов в финское общество. Как отмечается, в результате таких мер муниципалитет Вантаа может потерять 10 млн евро годового финансирования, а Хельсинки — 17 млн евро.
Как сообщил кабмин Финляндии, большая часть средств расходуется на помощь беженцам из Украины в рамках программ интеграции иностранцев. Так, в текущем году на эти цели планировалось выделить две трети от общего финансирования таких программ, а в следующем — три четверти. Как уточнил представитель властей, из-за наплыва украинских беженцев общая сумма годовых компенсаций за последние годы выросла почти в три раза и составила порядка 150−200 млн евро.
Министром финансов Финляндии ранее был представлен проект бюджета страны на 2026 год, который предполагает сокращение расходов на 900 млн евро. По данным Yle, Минфин предлагает сократить расходы на помощь мигрантам, содействие развивающимся странам, а также урезать финансирование общественных организаций и субсидии бизнесу. -0-