Политобозреватель оценил отказ Лукашенко баллотироваться на новый срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свою способность удивлять. Он дал эксклюзивное интервью американскому журналу Time, в котором объявил о том, что не намерен выдвигаться на новый президентский срок. О том, что теперь ждать в политической жизни союзного государства, «МК» рассказал Алексей Дзермант, политический обозреватель из Белоруссии.
«Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую», — сказал Лукашенко. Наряду с политическими вопросами в интервью обсуждались и личные темы. Журналист поинтересовался мнением президента о слухах в западных СМИ, связывающих его сына Николая с возможным президентством в будущем. На это глава государства ответил: «Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси — ты его можешь так сильно обидеть этим».
Президент Беларуси выразил мнение, что его преемник вправе проводить отличную от нынешней политику, но подчеркнул необходимость постепенных и взвешенных изменений. «Только сразу пускай ничего не ломает, а так, как я делал, опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ради Бога», — отметил Александр Лукашенко.
Интервью вызвало множество споров и вопросов о будущем Беларуси. Что ждет страну после его ухода? Чтобы прояснить ситуацию и оценить возможные сценарии, мы обратились к эксперту Алексею Дзерманту,
— Если Александр Лукашенко действительно не будет участвовать в следующих выборах, как, по вашему мнению, это отразится на политической ситуации в Беларуси?
— Наверняка будут изменения. Потому что новый человек наверняка принесет какие-то свои идеи, подходы. Но в целом я не думаю, что политика будет кардинально меняться. Все-таки Лукашенко выстраивал страну не для того, чтобы кто-то пришел и всё сломал. Я думаю, будет линия преемственности. Если будут какие-то изменения, то эволюционные, а не революционные. В целом, я думаю, что если не произойдет каких-то там событий экстраординарных вроде войны, я думаю, что преемственность вполне может быть обеспечена и преемник, тот, кто будет после него, не будет ломать сделанное за эти годы.
— Кого вы видите наиболее вероятным преемником Лукашенко?
— А это самая страшная государственная тайна. Президент сам определит, когда посчитает нужным, и озвучит это. Я не берусь судить. Это может быть человек из таких общих характеристик: обладающий управленческим опытом; который понимает, как работает экономика Беларуси; кто понимает вопросы безопасности и может найти понимание и поддержку прежде всего в России.
— Какие сценарии развития событий вы видите наиболее вероятными в связи с этим заявлением?
— Я не думаю, что тут начнутся какие-то резкие изменения. Ну, это просто такое дежурное, сказал бы, заявление в ответ на чрезмерный, скажем, интерес западников, которым всегда очень интересно, когда же он уйдет. Ну, он ответил в свойственной ему манере, в общем-то, достаточно обтекаемой. Я не скажу, что он открыл какие-то большие тайны или что-то сказал необычное. Лукашенко будет продолжать работу на своем посту. У него еще много времени в рамках этого срока. Поэтому будет продолжаться та политика, которую он и проводил раньше.
— Насколько стабильна будет политическая ситуация в Беларуси после ухода Лукашенко, если все же он уйдет? И какие факторы могут дестабилизировать её?
— Ну, Беларусь существует не в вакууме, не всё зависит от нас. На ситуацию вокруг страны влияют, конечно, прежде всего соседи. Стабильная и крепкая Россия — это важнейший фактор безопасности и стабильности в Беларуси. Если, скажем, на Украине будет продолжаться война или, наоборот, придёт ситуация к умиротворению, это тоже будет серьёзным образом влиять. Соответственно, то, что происходит в Польше и Прибалтике. Будут ли продолжать они агрессивную милитаристскую политику, или на фоне, допустим, разрешения конфликта на Украине их осадят. Потому что, если будут угрозы, мы, естественно, будем на это отвечать, значит, будет, наверное, какая-то более жёсткая политика, и внешняя, и внутренняя. Если этого не будет, то последует более спокойный политический фон. Это зависит от многих факторов.
— Как уход Александра Лукашенко может повлиять на экономическую ситуацию в стране?
— На мой взгляд, если продолжится то, что он делает, то никаких экономических кризисов не будет. Если вдруг человек, который придёт после него, решит заниматься либеральными реформами, приватизации массовой — это приведет нас в катастрофе. То есть нужно следовать тому курсу, который сейчас. Да, где-то меняя его в соответствии с требованиями конкретной ситуации, но в целом я не думаю, что стоит менять политико-экономическую модель в Беларуси. Её можно совершенствовать, но не ломать. К катастрофе нас приведут либеральные реформы, и этого допустить нельзя.