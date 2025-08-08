Политобозреватель оценил отказ Лукашенко баллотироваться на новый срок

— Ну, Беларусь существует не в вакууме, не всё зависит от нас. На ситуацию вокруг страны влияют, конечно, прежде всего соседи. Стабильная и крепкая Россия — это важнейший фактор безопасности и стабильности в Беларуси. Если, скажем, на Украине будет продолжаться война или, наоборот, придёт ситуация к умиротворению, это тоже будет серьёзным образом влиять. Соответственно, то, что происходит в Польше и Прибалтике. Будут ли продолжать они агрессивную милитаристскую политику, или на фоне, допустим, разрешения конфликта на Украине их осадят. Потому что, если будут угрозы, мы, естественно, будем на это отвечать, значит, будет, наверное, какая-то более жёсткая политика, и внешняя, и внутренняя. Если этого не будет, то последует более спокойный политический фон. Это зависит от многих факторов.