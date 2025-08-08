ТАСС: Путин и Трамп могут встретиться в конце следующей недели

Двусторонняя встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может состояться в конце следующей неделе. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
— Встреча возможна в конце следующей недели, — говорится в материале.
Помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков 7 августа заявил, что Путин встретится с Трампом в ближайшие дни. Он добавил, что место проведения встречи уже согласовано сторонами. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил мнение, что очный контакт политиков может стать историческим.
Однако Трамп ранее сказал, что не считает прорывом переговоры специального посланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Американский лидер подчеркнул, что речь скорее идет о «постепенном процессе».
6 августа Трамп заявил о «большом прогрессе» после переговоров Путина и Уиткоффа. Однако он уточнил, что не считает эту встречу прорывом. При этом президент США отложил принятие решения о возможном введении новых санкций в отношении России.