Нетаньяху назвал запрет ФРГ на поставки оружия «поощрением терроризма»

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонной беседы с канцлером Германии Фридрихом Мерцем выразил разочарование в связи с решением немецкого правительства о приостановке выдачи разрешений на поставки вооружений Израилю и назвал этот шаг «поощрением терроризма». Об этом сообщили в канцелярии главы кабмина еврейского государства, передает ТАСС.
«Германия фактически поощряет терроризм, когда вводит оружейное эмбарго против Израиля», — говорится в заявлении.
В ходе беседы Нетаньяху также отметил, что «цель Израиля состоит не в оккупации Газы, а в освобождении ее от власти ХАМАС и создании условий для формирования там мирного правительства».
Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия Израилю. Тель-Авив имеет право защищать себя от палестинского движения ХАМАС, отметил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.