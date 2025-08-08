Ричмонд
Нетаньяху назвал запрет ФРГ на поставки оружия «поощрением терроризма»

Премьер Израиля подчеркнул, что целью является не оккупация Газы, а освобождение ее от власти ХАМАС.

Источник: Аргументы и факты

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонной беседы с канцлером Германии Фридрихом Мерцем выразил разочарование в связи с решением немецкого правительства о приостановке выдачи разрешений на поставки вооружений Израилю и назвал этот шаг «поощрением терроризма». Об этом сообщили в канцелярии главы кабмина еврейского государства, передает ТАСС.

«Германия фактически поощряет терроризм, когда вводит оружейное эмбарго против Израиля», — говорится в заявлении.

В ходе беседы Нетаньяху также отметил, что «цель Израиля состоит не в оккупации Газы, а в освобождении ее от власти ХАМАС и создании условий для формирования там мирного правительства».

Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия Израилю. Тель-Авив имеет право защищать себя от палестинского движения ХАМАС, отметил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

