Путин пообщался с пятью лидерами иностранных государств за день

Президент России Владимир Путин 8 августа провел телефонные разговоры с руководителями пяти других стран.
Собеседниками Путина стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и руководитель Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Российский президент рассказал зарубежным лидерам об итогах встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.
