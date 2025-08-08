Ричмонд
Путин пообщался с пятью лидерами иностранных государств за день

Президент России Владимир Путин 8 августа провел телефонные разговоры с руководителями пяти других стран.

Собеседниками Путина стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и руководитель Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Российский президент рассказал зарубежным лидерам об итогах встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

