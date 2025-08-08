Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Газе пройдет 9 августа

Накануне Палестина совместно с рядом других стран запрашивала немедленный созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН с целью остановить готовящуюся, по их мнению, крупномасштабную военную операцию Израиля в секторе Газа.

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа пройдет 9 августа по запросу нескольких стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Оно пройдет завтра, возможно, в 15.00 (22.00 по минскому времени)», — указал собеседник агентства.

Накануне Палестина совместно с рядом других стран запрашивала немедленный созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН с целью остановить готовящуюся, по их мнению, крупномасштабную военную операцию Израиля в секторе Газа. -0-

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше