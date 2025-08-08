Экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Газе пройдет 9 августа

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа пройдет 9 августа по запросу нескольких стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
«Оно пройдет завтра, возможно, в 15.00 (22.00 по минскому времени)», — указал собеседник агентства.
Накануне Палестина совместно с рядом других стран запрашивала немедленный созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН с целью остановить готовящуюся, по их мнению, крупномасштабную военную операцию Израиля в секторе Газа. -0-