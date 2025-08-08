Ричмонд
ТАСС: встречу Путина и Трампа можно ожидать в конце следующей недели

По мнению генерального директора Камерунского информационного агентства (CNA) Ксавье Мессе, а Тиати, предстоящая встреча, в случае успешного завершения, способна привести к долгожданному снижению напряженности между двумя супердержавами и в целом в мире.

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа можно ожидать в конце следующей недели. Об этом заявил источник ТАСС.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что встреча лидеров может состояться 11 августа.

Помощник президента России Юрий Ушаков 7 августа заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки. В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. -0-

