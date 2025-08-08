ТАСС: встречу Путина и Трампа можно ожидать в конце следующей недели

Помощник президента России Юрий Ушаков 7 августа заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки. В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. -0-