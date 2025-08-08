Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карл III выступит с обращением к нации 15 августа

Букингемский дворец заявил, что король Великобритании Карл III планирует опубликовать обращение к нации 15 августа. Выступление приурочено к 80-летию завершения Второй мировой войны — 15 августа 1945 года Япония объявила о капитуляции. Именно в этот день дед нынешнего монарха, король Георг VI, впервые сообщил об этом по радио.

Источник: AP 2024

По данным таблоида Daily Mirror, текст обращения король написал лично. В речи ожидается, что будет затронута тема окончания войны и его историческое значение.

В феврале 2024 года Карл III сообщил о диагнозе — онкологическое заболевание. Тогда же сообщалось, что в Букингемском дворце подготовили план передачи власти на случай смерти короля. План, получивший кодовое название «Менайский мост», предполагает передачу власти наследнику престола, принцу Уильяму. В течение 2024 года король регулярно посещал врачей и несколько раз проходил стационарное лечение, из-за чего отменил большую часть официальных мероприятий.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше