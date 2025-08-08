Ричмонд
Bloomberg: РФ может прекратить наступление на СВО ради соглашения с США

Россия может остановить наступление своих войск в Херсонской и Запорожской областях в рамках возможного территориального соглашения с США по Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Издание сообщает, что, по данным собеседников, обсуждаемое соглашение предполагает прекращение продвижения российских сил вдоль текущих линий фронта в указанных регионах.

Ранее советник президента России Юрий Ушаков сообщил, что локация для предстоящих переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом уже выбрана, но детали будут объявлены позднее. Российский лидер упоминал ОАЭ в качестве возможного места проведения саммита. Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ, подчеркнул, что предстоящая встреча двух лидеров имеет все шансы войти в историю. Между тем в Государственной думе уже обозначили ключевые вопросы, которые, вероятно, будут обсуждаться в ходе переговоров.

