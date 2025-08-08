Bloomberg: РФ может прекратить наступление на СВО ради соглашения с США

Ранее советник президента России Юрий Ушаков сообщил, что локация для предстоящих переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом уже выбрана, но детали будут объявлены позднее. Российский лидер упоминал ОАЭ в качестве возможного места проведения саммита. Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ, подчеркнул, что предстоящая встреча двух лидеров имеет все шансы войти в историю. Между тем в Государственной думе уже обозначили ключевые вопросы, которые, вероятно, будут обсуждаться в ходе переговоров.