Путин обсудил с мировыми лидерами переговоры с США: за сутки провел шесть телефонных разговоров

Президент России Владимир Путин провёл серию телефонных переговоров с лидерами нескольких стран, обсудив ключевые международные вопросы, включая визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и пути урегулирования украинского кризиса.
Уточняется, что во время бесед российский лидер пообщался с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что диалог Путина и Уиткоффа был конструктивным и полезным. По словам политика, российская сторона передала США некоторые сигналы относительно украинского вопроса. Соответствующие сигналы также были получены Россией и от президента США Дональда Трампа.