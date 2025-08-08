ООН заявила о готовности предоставить штаб-квартиру для саммита Путина и Трампа

Заместитель представителя ООН Стефани Трембле заявила, что организация готова предоставить свою штаб-квартиру в Нью-Йорке для возможной встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональда Трампа.
Трембле сказала, что подобный запрос организации не поступал, и предположила, что те, кто планируют встречу, данный вариант не рассматривают.
Двери ООН «всегда открыты» для диалога, и организация хотела бы прекращения украинского конфликта, заявила представитель ООН.
