Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН заявила о готовности предоставить штаб-квартиру для саммита Путина и Трампа

Заместитель представителя ООН Стефани Трембле заявила, что организация готова предоставить свою штаб-квартиру в Нью-Йорке для возможной встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональда Трампа.

Заместитель представителя ООН Стефани Трембле заявила, что организация готова предоставить свою штаб-квартиру в Нью-Йорке для возможной встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональда Трампа.

Трембле сказала, что подобный запрос организации не поступал, и предположила, что те, кто планируют встречу, данный вариант не рассматривают.

Двери ООН «всегда открыты» для диалога, и организация хотела бы прекращения украинского конфликта, заявила представитель ООН.

Читайте материал «Путин и Трамп могут встретиться в конце следующей недели».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше